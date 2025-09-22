Donald Trump med Charlie Kirks enke Erika Kirk på markeringen i Glendale, Arizona i USA.
FOTO: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB
Kommentar
NRK må forstå nettet og ytre høyre. Det haster
NRK og de andre største mediene virker livredde for kritikken fra den mørkeblå høyresiden. De bør bekymre seg mer for alle som nå ser med vantro på at de kringkaster Trumps propaganda.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Ole Torp, tidligere NRK programleder gikk hardt ut mot sin gamle
arbeidsplass søndag.
I beste sendetid live-sendte NRK minnemarkeringen for ytre
høyre-aktivist Charlie Kirk, som nylig ble brutalt myrdet. Sendingen var
regissert av Kirks organisasjon Turning Point USA, og logoen deres sto derfor i
hjørnet hele sendingen.