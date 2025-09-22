President Donald Trump og Erika Kirk
Donald Trump med Charlie Kirks enke Erika Kirk på markeringen i Glendale, Arizona i USA.

NRK må forstå nettet og ytre høyre. Det haster

NRK og de andre største mediene virker livredde for kritikken fra den mørkeblå høyresiden. De bør bekymre seg mer for alle som nå ser med vantro på at de kringkaster Trumps propaganda.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Ole Torp, tidligere NRK programleder gikk hardt ut mot sin gamle arbeidsplass søndag.

I beste sendetid live-sendte NRK minnemarkeringen for ytre høyre-aktivist Charlie Kirk, som nylig ble brutalt myrdet. Sendingen var regissert av Kirks organisasjon Turning Point USA, og logoen deres sto derfor i hjørnet hele sendingen.

