Donald Trump med Charlie Kirks enke Erika Kirk på markeringen i Glendale, Arizona i USA. FOTO: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Ole Torp, tidligere NRK programleder gikk hardt ut mot sin gamle arbeidsplass søndag.

I beste sendetid live-sendte NRK minnemarkeringen for ytre høyre-aktivist Charlie Kirk, som nylig ble brutalt myrdet. Sendingen var regissert av Kirks organisasjon Turning Point USA, og logoen deres sto derfor i hjørnet hele sendingen.