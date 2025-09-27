Skal du fly med Norwegian, bør du helst kunne gjøre deg forstått på engelsk. FOTO: Erik Flaaris Johansen/NTB

Dette er en Dagsavisens innfallspalte. Kan forekomme spor av satire.



Jeg skulle bare bestille tre flybilletter til Alta. Jeg satte meg ned ved PC-en en kveld, og etter noen minutter var det gjort. Trodde jeg i alle fall. For det kom aldri noen bekreftelse på bestillingen, verken på mail eller mobil. Hadde jeg da bestilt de billettene? Eller hadde jeg bare drømt at jeg gjorde det?

Morgenen etter var det fortsatt ikke noen respons fra flyselskapet Norwegian. Nå ble jeg urolig. Jeg måtte jo få bestilt de billettene! Så jeg bestilte dem på nytt, og nå kom bestillingsbekreftelsen inn med en eneste gang. Men - sett at det hadde vært noe feil kvelden før? Litt dumt om jeg nå hadde bestilt et dobbelt sett med flybilletter til Alta? «Jeg får kontakte Norwegian og sjekke det», tenkte jeg. Ja: Så naiv var jeg den gangen.