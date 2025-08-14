Norgesprisen virker – men er fortsatt en dårlig idé

Energiminister Terje Aasland (Ap) og regjeringen har dempet gemyttene med Norgespris på strøm. Men Norgespris løser ikke utfordringene som venter, skriver Anders Bjartnes. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



NRKs partilederdebatt fra Arendal mandag kveld ga to eksempler på at konflikten rundt strømpriser/kabler/vindkraft/EUs energipolitikk ser ut til å være ganske dempet i valgkampen:

Rødts Marie Sneve Martinussen valgte tannhelse og ikke vindkraft som tema da hun møtte Jonas Gahr Støre i duell. Hadde hun valgt vindkraft, ville det vært anledning til å gjengi hele argumentasjonsrekken om prissmitte fra EU, Acer, kabler, og urimelige priser for folk og næringsliv.

Sps Trygve Slagsvold Vedum kunne pekt på boksen om samarbeid mellom Ap og Sp da han duellerte med Støre, men valgte å snakke om Oslo. TV-seerne ble derfor snytt for en repriseforestilling: Strømpriser, energipolitikk og samarbeidet med EU var årsaken til at Ap/Sp-regjeringen sprakk.

Norgesprisen er – og forblir – en dårlig idé.

Sneve Martinussen prioriterte tilmålt tid til å snakke om en velferdsreform partiet vil markere seg på, mens Slagsvold Vedum gjentok et ganske generelt budskap om at det må satses på distrikter og byer over hele landet. Disse to glimtene fra partilederdebatten viser at Norgesprisen virker – flere måneder før den innføres.

Annonse

Den politiske effekten Jonas Gahr Støre og Terje Aasland ønsket å oppnå ser ut til å være oppnådd. Mistilliten, bråket og uroen rundt strøm og strømpriser både internt i Ap og ellers er betydelig dempet ned – nær fjernet fra agendaen.

Sylvi Listhaug snakker heller ikke så mye om strømprisene. Og når hun gjør det, kan Ap svare med at Norgesprisen gir trygghet for forbrukerne.

Sesongvariasjoner spiller nok denne gangen også i Ap og Støres favør. Folk flest lar seg hisse opp mye mer over strømprisene når regningene biter ordentlig – altså om vinteren. I sommermånedene, med lavt forbruk, kjennes det ikke så irriterende. Det er annerledes når kulden biter og medieoppslag forsterker effekten av urimelig høye autogirotrekk.

Riktignok er det fortsatt en viss uro på Sørvestlandet fordi regionen betaler mer for strømmen enn alle andre. Det er lite vann i kraftmagasinene etter en nedbørsfattig vinter, men ikke så lite at fagmyndigheten NVE slår alarm. Krafteksporten har vært betydelig gjennom hele året, men er dempet nå i sommermånedene.

Annonse

Når det gjelder den politiske virkningen av Norgesprisen, kan vi altså konkludere ganske sikkert. Den har virket etter Aps hensikt, i alle fall tyder valgkampen så langt på det.

Hvordan Norgesprisen kommer til å virke i praksis, gjenstår å se. Den skal innføres først til høsten, og skal altså gi trygghet for at folk ikke blir flådd – og også spare folk for å bli eksponert for ofte uforståelige svingninger i kraftmarkedene.

Det er ikke tvil om at staten tjener godt når strømprisene er høye. Det skjer en overføring av verdier fra forbrukerne til eierne av kraftproduksjonen og til staten. Norgesprisen vil innebære en viss tilbakeføring av penger til folk flest.

Men Norgesprisen er – og forblir – likevel en dårlig idé. Den svekker insentivene til energieffektivisering og gjør det mindre lønnsomt å produsere strøm på egne tak. Urimelige fordelingsvirkninger knyttet til høye strømpriser kunne vært løst på en langt bedre måte – ved en lik utbetaling til alle, uavhengig av forbruk. Da kunne også nye subsidiebehov vært unngått. Når forbrukerne møter lavere priser, må staten øke subsidiene til for eksempel solceller og investeringer i energieffektivisering hvis ikke politiske mål skal bli skrinlagt for godt.

Annonse

Striden om Norgesprisen vil heller ikke gå over. Det er klagen til Eftas overvåkingsorgan ESA fra en rekke organisasjoner og selskaper et eksempel på. ESA skal sørge for at EØS-avtalen overholdes. Klagerne hevder at Norgespris innebærer ulovlig statsstøtte og at det bryter med EUs el-markedsdirektiv, og at det derfor er i strid med EØS-avtalen. Blant klagerne er selskaper som selger utstyr for energieffektivisering og deres bransjeforeninger, sammen med Naturvernforbundet.

Etterspørselen etter varmepumper, solceller og annen teknologi som reduserer energiforbruket har falt, og det rammer selvsagt selskapene og næringene som lever av å selge slikt utstyr.

Energiminister Terje Aasland avviser klagernes poenger, men juristene hans blir nødt til å forberede et forsvar for å være forberedt hvis ESA tar saken.

Andre praktiske virkninger av Norgesprisen – blant annet hva den eksakt vil koste over statsbudsjettet – vil først komme tydelig til syne når den er blitt innført og har virket en stund.

Annonse

Saksbehandlingen i forkant av beslutningen om å innføre Norgespris er blitt kritisert, blant annet fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet har sett på Norgespris som et «Norgesplaster», som kamuflerer et behov for mer grunnleggende reformer og systemendringer. Her støter Sps syn veldig fort mot EØS-avtalen og samarbeid med EU om klima- og energipolitikken – saken som fikk Ap/Sp-regjeringen til å sprekke.

Med Norgesprisen tones denne konfliktdimensjonen på kort sikt ned. Men den blir ikke borte. Etter valget må både gamle og nye EU-direktiver håndteres, på løpende bånd. Det kan bli krevende enten regjeringen får den ene eller andre politiske fargen.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!