Greenpeace arrangerer demonstrasjon mot Rosebank olje- og gassfelt utenfor Nærings- og fiskeridepartementet. Norge trenger en ny oljepolitikk, skriver Arild Hermstad.
Kommentar

Norge trenger en ny oljepolitikk

En ny kurs i oljepolitikken er tvingende nødvendig for å lykkes med å styre landet på en trygg måte de neste fire årene.

Arild Hermstad
Partileder i MDG
Det nye rødgrønne flertallet har fått et tydelig mandat fra velgerne om å ta Norge i en grønnere og mer solidarisk retning. Det må bety mye raskere utslippskutt, kombinert med en langsiktig og forutsigbar styring av norsk økonomi som skaper trygge arbeidsplasser i årene som kommer. For å lykkes trengs det store endringer i oljepolitikken, og det blir et viktig krav fra MDG når vi skal forhandle med Støre-regjeringen om budsjett og saker på Stortinget.

Ap har gått til valg på trygg økonomisk styring som en av tre bunnplanker i et rødgrønt samarbeid. Det vil være et klart brudd på et slikt løfte å fortsette innlåsingen av økonomi, næringsliv og arbeidsplasser i fossiløkonomien. Norge risikerer å stå igjen som Europas forlatte bensinstasjon, med høy arbeidsledighet og en svakere økonomi med mindre penger til velferd.

