Propalestinske demonstranter klarte å stoppe siste etappe av sykkelrittet Spania Rundt 14. september. Årsaken var at et israelsk lag deltok.

Norge – Israel. Et taktisk spill

Dette er landskampen som aldri burde vært spilt. Men det blir den nok. Hvorfor?

Reidar Sollie
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er to uker unna den mest omtalte fotballandskampen i år. Kongehuset og regjeringsmedlemmer holder seg unna, mange ønsker boikott, LO er uenige internt om kampen bør spilles for tomme tribuner, eller ikke. 

Men oppgjøret 11. oktober i Oslo er utsolgt og Norges Fotballforbund har allerede vedtatt at overskuddet skal gå til Leger uten Grenser.

