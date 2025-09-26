Propalestinske demonstranter klarte å stoppe siste etappe av sykkelrittet Spania Rundt 14. september. Årsaken var at et israelsk lag deltok.
FOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / REUTERS/NTB
Kommentar
Norge – Israel. Et taktisk spill
Dette er landskampen som aldri burde vært spilt. Men det blir den nok. Hvorfor?
Vi er to uker unna den mest omtalte fotballandskampen i år. Kongehuset og regjeringsmedlemmer holder seg unna, mange ønsker boikott, LO er uenige internt om kampen bør spilles for tomme tribuner, eller ikke.
Men oppgjøret 11. oktober i Oslo er utsolgt og Norges Fotballforbund har allerede vedtatt at overskuddet skal gå til Leger uten Grenser.