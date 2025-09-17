Milliardær og investor Øystein Stray Spetalen var blant dem som mest høyrøstet svartmalte norsk økonomi i valgkampen.

Leder

Norge går godt økonomisk

Svartmaling er og blir svartmaling.

Publisert

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Under valgkampen var det mye svartmaling av situasjonen i norsk økonomi. Det ble skremt med hvor ille det ville bli dersom Jonas Gahr Støre skulle få fornyet tillit som statsminister. Den politiske høyresiden malte med bred pensel, godt assistert av pengesterke næringslivsfolk og aksjespekulanter.

Halvannen uke etter valget er det på sin plass å oppsummere. Statistisk sentralbyrå spår at veksten på fastlandet de neste årene vil ligge på rundt to prosent. Dette er over nivået som byrået regner som normal vekst, altså 1,5 prosent.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kommentar dagsavisen mener økonomi spetalen
Powered by Labrador CMS