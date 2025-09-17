Norge går godt økonomisk

Milliardær og investor Øystein Stray Spetalen var blant dem som mest høyrøstet svartmalte norsk økonomi i valgkampen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Under valgkampen var det mye svartmaling av situasjonen i norsk økonomi. Det ble skremt med hvor ille det ville bli dersom Jonas Gahr Støre skulle få fornyet tillit som statsminister. Den politiske høyresiden malte med bred pensel, godt assistert av pengesterke næringslivsfolk og aksjespekulanter.

Halvannen uke etter valget er det på sin plass å oppsummere. Statistisk sentralbyrå spår at veksten på fastlandet de neste årene vil ligge på rundt to prosent. Dette er over nivået som byrået regner som normal vekst, altså 1,5 prosent.