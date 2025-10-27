Nødvendige avklaringer rundt oljefondet

Tuva Moflag (Ap) og finansminister Jens Stoltenberg under redegjørelsen om oljefondet på Stortinget i forrige uke. Stoltenberg tar nå til orde for å oppdatere det etiske regelverket rundt forvaltningen av fondet. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Norge har nesten 21 tusen milliarder norske kroner i Statens pensjonsfond utland, mer kjent som oljefondet. Det er en sum så stor at det er vanskelig å forholde seg til den. Det er også en så stor sum at forvaltningen av den må gjøres med aller største nennsomhet. Det er derfor fornuftig av finansminister Jens Stoltenberg å ta initiativ til å se grundig over de etiske retningslinjene som ligger til grunn for fondets virksomhet.

Bakgrunnen for Stoltenbergs initiativ i forrige uke er at det i høst ble avslørt at fondet har vært investert i israelske selskap som er direkte og mer indirekte knyttet til den israelske krigføringen i Gaza. Det betyr i forlengelsen at Norge har tjent penger på Israels folkerettsstridige krig. I etterkant har fondet solgt seg ut av flere israelske selskaper.

Oljefondet vil aldri kunne tas helt ut av den politiske sfæren.

Men problemstillingen er også mer generell: Vi har så mye penger i oljefondet at vi er en betydelig aktør i de internasjonale finansmarkedene. Som vi har sett i det siste: Det innebærer at verden følger nøye med på hvordan vi forvalter formuen. Nedsalget i israelske selskaper fikk flere toneangivende politikere i USA til å reagere sterkt. Det er et tydelig signal om at Norge, et lite land i verden, kan havne under politisk press som følge av forvaltningen av oljefondet.

Annonse

Samtidig øker presset her hjemme om å holde fondet ute av flere selskap og land. I forrige uke krevde for eksempel en koalisjon av MDG, Rødt, SV og Venstre fullt nedsalg i israelske selskaper.

Finansminister Stoltenberg peker på flere dilemma rundt det etiske regelverket til fondet. Slik reglene er i dag, kan ikke fondet investere i det selskapet vi skal kjøpe fregatter for milliarder av, for eksempel. Det er en uholdbar situasjon.

Stoltenberg tar til orde for å skjerpe det etiske regelverket på flere områder. Blant annet vil han gjøre det enklere å trekke seg raskere ut av områder med krig og konflikt. Det vil kreve et oppbemannet etisk råd med mandat til å kreve rask handling. Samtidig vil Stoltenberg myke opp regelverket på andre områder, slik at det vil blant annet vil bli mulig å investere mer i forsvarsindustrien. Han åpner også for å unnta noen selskaper fra det generelle regelverket.

Viktigere enn de konkrete forslagene, er likevel initiativet til å rydde opp. Det er helt nødvendig.

Annonse

Samtidig er det viktig å minne om følgende: Det står nesten 21 tusen milliarder norske kroner i Statens pensjonsfond utland, og fondet vil trolig fortsette å vokse. En så stor aktør vil alltid tiltrekke seg oppmerksomhet. Oljefondet vil aldri kunne tas helt ut av den politiske sfæren. Det er en realitet vi må forberede oss på.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!