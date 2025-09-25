Neste skritt: Ta grep om teknologien

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Ah, så deilig det er når en visuelt kompetent person tydelig har hatt hendene på et offentlig dokument. Kulturdepartementets strategi for ytringsberedskap, som ble lansert tirsdag, var lettlest og oversiktlig. Noen vil kanskje si det også er en svakhet, lesbarheten skjuler at det er et ganske kort dokument. Det er likevel ikke alltid at lengre betyr bedre. De mest sentrale utfordringene er her.

Strategien følger opp Ytringsfrihetskommisjonens rapport, men det understrekes at mye har endret seg den kom i 2022. Særlig når det gjelder sikkerhetssituasjonen, teknologisk utvikling og endrede medievaner. Totalberedskapsplanen har dessuten kommet siden sist, og gjort fokuset på desinformasjon og polarisering mer tydelig.