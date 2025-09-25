Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og professor Bente Kalsnes under debatten om strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon.
Foto: Terje Pedersen / NTB
Kommentar
Neste skritt: Ta grep om teknologien
Regjeringens strategi om ytringsberedskap viser at de forstår vesentlige problemer – og at Digtial Services Act er et gode. Men de bør også følge et råd de fikk under lanseringen.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Ah, så deilig
det er når en visuelt kompetent person tydelig har hatt hendene på et offentlig
dokument. Kulturdepartementets strategi for ytringsberedskap, som ble lansert
tirsdag, var lettlest og oversiktlig. Noen vil kanskje si det også er en
svakhet, lesbarheten skjuler at det er et ganske kort dokument. Det er likevel
ikke alltid at lengre betyr bedre. De mest sentrale utfordringene er her.
Strategien
følger opp Ytringsfrihetskommisjonens rapport, men det understrekes at mye har
endret seg den kom i 2022. Særlig når det gjelder sikkerhetssituasjonen,
teknologisk utvikling og endrede medievaner. Totalberedskapsplanen har dessuten
kommet siden sist, og gjort fokuset på desinformasjon og polarisering mer
tydelig.