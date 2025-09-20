Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva er det som skjer, spør mange om dagen. Vi ser rundt oss og føler oss fremmedgjort i en verden som ikke er til å kjenne igjen. Ting som ikke kunne sies, sies. Holdninger som ikke kunne aksepteres, aksepteres. Det meste er snudd opp og ned.

Mediene speiler, men forvalter og definerer også vår opplevelse av verden. Nå står portvokterne til offentligheten på kne. I USA har president Trump tvunget mediene til lydighet. Torsdag våknet vi til at talk show-vert Jimmy Kimmel var tatt av lufta etter spøk om Trump og avdøde Charlie Kirk. Det er bare gått måneder siden Stephens Colberts «Late Night» ble kansellert.