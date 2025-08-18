Nedsalg i Israel – altfor sent

«Det er ikke mulig å ha helt risikofrie investeringer», slo finansminister Jens Stoltenberg (Ap) fast på en pressekonferanse mandag. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB

Etter avsløringene om at Oljefondet er investert i israelske selskaper som tjener penger på Israels krigføring mot den palestinske befolkningen, har fondet på kort tid solgt seg betraktelig ned i Israel. Mandag hadde fondet solgt seg ut av 23 israelske selskaper siden eierskapet ble en politisk krise for to uker siden.

Mer kan det ennå bli: På en pressekonferanse mandag ettermiddag opplyste finansminister Jens Stoltenberg (Ap) at Norges Bank har sendt informasjon til Etikkrådet om flere selskaper som fondet kan vurdere å gå ut av.

Det eneste riktige på kort sikt er å selge seg ned.

Det er vel og bra at nedsalget er i gang etter at Norges Bank har foretatt en ny gjennomgåelse av Oljefondets investeringer i israelske selskap. Det skulle da også bare mangle. Disse vurderingene burde ha vært gjort for lenge siden.

Både finansminister Stoltenberg selv og oljefondet har vært i hardt vær etter avsløringene om at oljefondet var investert i Bet Shemesh Engines, et selskap som vedlikeholder israelske kampfly som brukes i bombingen av Gaza. Oljefondet har erkjent at de feilvurderte selskapet. Og finansministeren understreker, også på mandagens pressekonferanse, at det er hans ansvar at det etiske rammeverket til oljefondet blir fulgt.

Det er fint at begge parter tar ansvar. Hele situasjonen burde likevel vært unngått. I vår var presset stort fra flere hold om at Oljefondets investeringer i Israel måtte avsluttes. Kritikken av eierskapet ble avfeid – Oljefondets etikkråd sørger for at alt går rett for seg, lød argumentet. Det vet vi nå at ikke stemmer.

Det eneste riktige på kort sikt er å selge seg ned, slik Oljefondet nå gjør. På lengre sikt må vi ta en vanskelig samtale om forvaltningen av vår felles formue. «Det er ikke mulig å ha helt risikofrie investeringer», slo Stoltenberg fast mandag. Det har han selvsagt rett i. Da blir spørsmålet: Hva gjør vi med den kunnskapen?

Stoltenberg varsler nå flere tiltak for bedre kontroll. Informasjonsutvekslingen mellom Norges Bank og Etikkrådet skal bli raskere og mer systematisk, analysekapasiteten både i Norges Bank og Etikkrådet skal økes, og Etikkrådet vil bli tilført mer kapasitet.

Dette er en god start, men heller ikke mer. Et bredt politisk flertall erkjenner at investeringer i Israel i 2025 er problematisk. Den erkjennelsen bør føre til at vi vurderer en helt annen tilnærming enn dagens til hvordan vi best forvalter den enorme nasjonale formuen vår.

