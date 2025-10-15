Flytrafikken ble stanset 22. september på grunn av mulige droneobservasjoner.

Når skal vi slutte å kjøpe billig, kinesisk teknologi?

Norske flyplasser har et kinesisk system for droneovervåkning, som var nede i 19 timer mens mistanke om droner stanset flytrafikken. Det er bare siste eksempel på et utbredt problem.

Cornelia Kristiansen
Cornelia Kristiansen Kommentator
Er teknologien som brukes i stat og kommune sikker nok? Jevnlig kommer det bekymringer eller regelrette brudd på personvern og datasikkerhet. 

Som i 2017, da Helse Sør Øst hadde et IT-system som gjorde at ansatte i Asia og Øst-Europa kunne se sensitiv pasientinformasjon.

