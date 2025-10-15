Flytrafikken ble stanset 22. september på grunn av mulige droneobservasjoner.
ILLUSTRASJONSFOTO: Fredrik Varfjell / NTB
Kommentar
Når skal vi slutte å kjøpe billig, kinesisk teknologi?
Norske flyplasser har et kinesisk system for droneovervåkning, som var nede i 19 timer mens mistanke om droner stanset flytrafikken. Det er bare siste eksempel på et utbredt problem.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Er teknologien som brukes i stat og kommune sikker nok? Jevnlig kommer det bekymringer eller regelrette brudd på personvern og datasikkerhet.
Som i 2017, da Helse Sør Øst hadde et IT-system som gjorde
at ansatte i Asia og Øst-Europa kunne
se sensitiv pasientinformasjon.