Når skal vi slutte å kjøpe billig, kinesisk teknologi?

Flytrafikken ble stanset 22. september på grunn av mulige droneobservasjoner. ILLUSTRASJONSFOTO: Fredrik Varfjell / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Er teknologien som brukes i stat og kommune sikker nok? Jevnlig kommer det bekymringer eller regelrette brudd på personvern og datasikkerhet.

Som i 2017, da Helse Sør Øst hadde et IT-system som gjorde at ansatte i Asia og Øst-Europa kunne se sensitiv pasientinformasjon.