Charlie Kirk var Donald Trumps mann. Uansett hva han sto for, representerte og mente er dette et politisk attentat og en politisk og nasjonal katastrofe, skriver Lars West Johnsen. FOTO: Manuel Balce Ceneta / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Charlie Kirk. Jeg hadde aldri hørt om han, ikke festet meg ved navnet, før han ble skutt og drept i Utah onsdag kveld. Da sto Kirk i krigstyper sammen med setninger om «borgerkrig i USA». En for mange forvirrende verdensnyhet.

Han var Trumps mann. Og min egen uvitenhet er illustrerende for tida vi lever i. For Kirk er knapt nevnt i tradisjonelle norske medier. I skarp kontrast til norsk ungdoms inngående kjennskap til Kirk og hans politikk via sosiale medier. Det er til ettertanke, helt uavhengig av hva som skjer videre i USA.