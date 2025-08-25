Sylvi Listhaug og Erna Solberg går i klinsj med hverandre.

Når krybba er tom, bites hestene

Erna Solberg spiller høyt når hun fører krig på to fronter.
Høyre-lederen angriper nemlig både Ap og Frp.

Kjell Werner
Kommentator
To uker før valget er det uhyre jevnt mellom blokkene i norsk politikk, skal vi tro snittet på de ferskeste målingene. Det store spørsmålet er hvilke partier som klarer å styrke seg inn mot valgdagen.

Det er spesielt interessant å registrere at Høyre-leder Erna Solberg nå angriper både Ap og Frp. Og ekstra avslørende at Solberg velger denne strategien i én og samme VG-artikkel.

