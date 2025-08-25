Sylvi Listhaug og Erna Solberg går i klinsj med hverandre.
Når krybba er tom, bites hestene
Erna Solberg spiller høyt når hun fører krig på to fronter.
Høyre-lederen angriper nemlig både Ap og Frp.
To uker før valget er det uhyre jevnt mellom blokkene i
norsk politikk, skal vi tro snittet på de ferskeste målingene. Det store
spørsmålet er hvilke partier som klarer å styrke seg inn mot valgdagen.
Det er spesielt interessant å registrere at Høyre-leder Erna
Solberg nå angriper både Ap og Frp. Og ekstra avslørende at Solberg velger
denne strategien i én og samme VG-artikkel.