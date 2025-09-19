Når idretten samler oss

I dag er Norge bedre i de store verdensidrettene enn noen gang, hvis vi skal måle etter individuelle idrettsprestasjoner, skriver Svein Tore Bergestuen. Karsten Warholm er en av våre aller største. Foto: NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



I en tid der polariseringen preger samfunnsdebatten, folk flytter i protest fra fedrelandet, ungdom tilsynelatende lever i egne univers og våre kulturelle leirbål gradvis blir borte, står idretten igjen som en av de få tingene som virkelig kan samle oss.

Men det forutsetter at toppidretten leverer på den internasjonale arenaen, samtidig som breddeidretten får virke i lokalsamfunnene.

Felles for våre helter er at de starter i sine lokale idrettslag. Det finnes nesten 10.000 av dem, over hele landet.

Da Vebjørn Rodal tok OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996, ble det omtalt som et mirakel. Sports Illustrated hadde ham ikke en gang som medaljekandidat. 30 år senere sitter den samme Rodal i kommentatorboksen, mens tv-seerne nærmest forventer medaljer i VM i Tokyo. På én generasjon har vi gått fra unntak til normalitet. Vi har alltid vist verden vinterveien, men i dag er det ikke lenger en kuriositet at våre kvinner og menn kjemper i toppen i verdensidrettene.

Jeg har skrevet bøker om sportsøyeblikk og hvordan idrettens historie rommer både heltefortellinger og hverdagsliv. Arbeideridrettens kamp mot de borgerlige foreningene i mellomkrigstiden viste at idrett også kunne være konflikt, men ut av dette vokste en bredere, mer inkluderende bevegelse.

Idrettshistorikeren Finn Olstad har vist hvordan idretten alltid har vært mer enn lek og konkurranse. Den har vært nasjonsbygging og fellesskap. Skiidretten, for eksempel, ga oss en fortelling om hvem vi var: seige, utholdende, tett knyttet til naturen. Mens OL i Oslo i 1952, fotballens gjennombrudd på 1990-tallet og Lillehammer-OL i 1994 ble kollektive minner som samlet et helt folk.

Så har du enkeltøyeblikk og enkeltpersoner som nærmest alene flytter grenser. Som går foran, og som på egen hånd inspirerer en hel generasjon, en hel nasjon og noen ganger en hel verden.

Da Grete Waitz løp inn til gull på maraton under det første verdensmesterskapet i friidrett i 1983, ble hun historiens første kvinnelige verdensmester på distansen. Bare få år tidligere hadde kvinner ikke engang fått lov til å løpe lenger enn 1500 meter i mesterskap. Waitz protesterte ikke med slagord. Hun protesterte ved å løpe – og ved å vinne. Hun vant New York Maraton til sammen ni ganger og amerikanerne kalte henne «maratonsportens ruvende legende». Hun ble en verdensstjerne og et forbilde for kvinner over hele verden. Fordi hun viste at idretten kan endre samfunnet, ikke bare speile det. Rett bak kom Ingrid Kristiansen, som slettet alle verdensrekordene på langdistanse.

I dag er vi bedre enn noen gang, hvis vi skal måle etter individuelle idrettsprestasjoner. Merittene til Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Solfrid Koanda og Markus Roth ville for noen tiår siden vært like utenkelig som Rodals OL-gull. Søndag kan Warholm bli verdensmester igjen. Og bak gror det godt. Henriette Jæger, Sondre Guttormsen og Thomas Mardal tok seg alle til finaler i sine respektive øvelser.

Og det er ikke bare på friidrettsbanen vi har stjerner. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er superstjerner i fotball. Viktor Hovland vinner på golfens PGA-tour og Casper Ruud har stått i tre Grand Slam-finaler i tennis.

Felles for våre helter er at de starter i sine lokale idrettslag. Det finnes nesten 10.000 av dem, over hele landet. Jeg vil våge påstanden at det er våre viktigste møteplasser. Det er arenaer der barn, unge og voksne finner tilhørighet – på tvers av alder, klasse og bakgrunn.

Idrettens styrke finnes i spennet mellom topp og bredde. Rodals gull, Waitz’ triumfer og Warholms rekorder, står som monumenter i historien. Men de er også forankret i tusenvis av små øyeblikk: trenere som stiller opp, foreldre som kjører, dugnader som holder lag i gang. Uten dette hverdagslige fundamentet – ingen gullmedaljer.

I dag faller mange unge ut av organisert idrett – av mange grunner. Økonomi er en av dem. Det jobber idretten hardt for å gjøre noe med. Og det er viktig. For det som kanskje kan samle oss foran skjermene i dag, enten det er VM i Tokyo eller fotball-VM neste år i USA, starter med inkludering, ildsjeler og innsats. Og det fortsetter ved at vi som samfunn prioriterer både topp og bredde.

Når vi reiser oss i stua, og formelig hører flaggene blafre i skapet når vi (eller Warholm) tar gull, handler om mer enn glede og begeistring. Og det er ikke bare godt trente idrettsutøvere vi ser. Det er pionerer som flytter grenser og skaper fellesskap. Det er forbilder som får neste generasjon til å sette seg brave mål.

Jeg tror vi trenger det mer enn noensinne.

Vi trenger at idretten forblir en samlende kraft. Vi behøver et samfunnslim som skaper stolthet og identitet. Enten vi kommer fra Grorud, Ulsteinvik eller Alta. Da må vi holde fast på denne doble arven: topp og bredde, prestasjon og fellesskap. Individ og samfunn.

Tokyo-VM er et sportslig høydepunkt. Men viktigere: det er en påminnelse om at idretten fortsatt kan samle oss – når vi velger å ta vare på den.

