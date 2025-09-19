Nå starter forfølgelsen, i russisk stil

Donald Trump med toppene innen sikkerhet og justis: (F.v.) Stephen Miller, Kash Patel, Todd Blanche, Kristi Noem og Pam Bondi. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters/NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Det vakte forståelig nok oppsikt da talkshow-vert og satiriker Jimmy Kimmel slo en vits om Trump, og showet hans deretter ble stoppet på ubestemt tid.

ABC, som har stått for showet, er avhengige av kringkastingstilsynets (FCC) godkjennelse for en sammenslåing, og mye tyder på at de derfor avlyste showet i frykt for at sammenslåingen ville bli stoppet.