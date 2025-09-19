Donald Trump med toppene innen sikkerhet og justis: (F.v.) Stephen Miller, Kash Patel, Todd Blanche, Kristi Noem og Pam Bondi.
FOTO: Jonathan Ernst/Reuters/NTB
Kommentar
Nå starter forfølgelsen, i russisk stil
I støyen rundt den hårreisende avgjørelsen om å stoppe satiriker Jimmy Kimmels talkshow, kom det farligste fra Trump til nå.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Det vakte forståelig nok oppsikt da
talkshow-vert og satiriker Jimmy Kimmel slo en vits om Trump, og showet hans
deretter ble stoppet på ubestemt tid.
ABC, som har stått for showet, er
avhengige av kringkastingstilsynets (FCC) godkjennelse for en sammenslåing, og
mye tyder på at de derfor avlyste showet i frykt for at sammenslåingen ville
bli stoppet.