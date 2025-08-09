Marjorie Taylor Greene og Donald Trump
Marjorie Taylor Greene og Donald Trump i 2022, da Greene ble snakket om som visepresidentkandidat.

Kommentar

Nå rigger Trump mellomvalget

Hvis Donald Trumps nye lovforslag går gjennom, er det vanskelig å se hvordan hans autoritære overtakelse av USA kan stoppes.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag meldte USAs president Donald Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social at han har bedt om at arbeidet med en ny folketelling startes.

«Folk som er ulovlig i landet vårt VIL IKKE BLI TELT I FOLKETELLINGEN», skrev han på sitt karakteristiske vis (de store bokstavene er hans, ikke mine).

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

valglov folketelling donald trump demokrati kommentar usa politikk marjorie taylor greene
Powered by Labrador CMS