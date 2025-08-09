Marjorie Taylor Greene og Donald Trump i 2022, da Greene ble snakket om som visepresidentkandidat.
Foto: Seth Wenig / AP / NTB
Kommentar
Nå rigger Trump mellomvalget
Hvis Donald Trumps nye lovforslag går gjennom, er det vanskelig å se hvordan hans autoritære overtakelse av USA kan stoppes.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Torsdag meldte USAs president Donald Trump på sitt eget
sosiale medium Truth Social at han har bedt om at arbeidet
med en ny folketelling startes.
«Folk som er ulovlig i landet vårt VIL IKKE BLI TELT I
FOLKETELLINGEN», skrev han på sitt karakteristiske vis (de store bokstavene er
hans, ikke mine).