Marjorie Taylor Greene og Donald Trump i 2022, da Greene ble snakket om som visepresidentkandidat. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag meldte USAs president Donald Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social at han har bedt om at arbeidet med en ny folketelling startes.

«Folk som er ulovlig i landet vårt VIL IKKE BLI TELT I FOLKETELLINGEN», skrev han på sitt karakteristiske vis (de store bokstavene er hans, ikke mine).