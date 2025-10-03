Nå er vi alle terrorister

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Tirsdag skrev Klassekampen om at en av hovedhjernene bak Donald Trump, hans mektige rådgiver Stephen Miller, har klekket ut et nytt «antiterror»-direktiv som knytter sosialisme til terrorisme. Altså et direktiv som kan brukes til å slå ned all politisk motstand.

USAs antiterror-myndigheter skal ifølge Millers direktiv konsentrere seg om «venstresida». Ifølge Trumps nærmeste rådgiver er USA allerede «vitne til innenlandsk, terrorrelatert oppvigleri mot den føderale regjeringen».

Oligarkiet truer også det norske demokratiet.

Først var det palestinaaktivistene. Så Antifa. Og nå altså sosialistene (Alle tre hører sammen, men det vet vi jo). Arnulf Øverlands varsellamper skulle blinket i hovedstrømsmedier og blant øvrig befolkning for flere absurde armbevegelser og skinna salvadoranere i lenker siden, men siden de ikke har gjort det i stor grad, kommer denne påminnelsen: Da Adolf Hitler ble rikskansler i 1933 og Riksdagen brant ned, skyldte han på kommunistpartiet og gjorde fagforeninger forbudt.

Mens USA regelrett går inn for et forbud mot sosialisme, behandler norske hovedstrømsmedier tida vi lever i som helt ideologiløs, med trender som «brat summer» og «trad wives» som oppstår «helt av seg selv» – uten å sette dette i sammenheng. Må vi altså dit at sosialismen skal forbys før vi diskuterer hva sosialisme faktisk er – og hvor essensiell den er i møte med de autoritære kreftene i en tid som vår?

Som vi sier på internett: You can’t make this shit up. Nedsablinga av demokratiet ser ut til å gå like raskt som økonomien til en «tradwife» i møte med skilsmisse.

Som med antitranspolitikken og angrepet på DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) i offentlig sektor, som med antipalestina, og som med anti-Antifa (=fa, altså fascisme) er dette symbolske ting som nedsettes i direktiver for å forby all mulig opposisjon. Som NSDAP og de såkalte «jødebolsjevikene» på 1930-tallet: Opposisjonen skal forbys i alle former.

Det er faktisk sosialistene som er fremadstormende i landet som nå ser ut til å spille demokratiet ut på sidelinjen for å forsvare oligarkenes totalhegemoni. I New York har den selverklærte sosialisten Zohran Mamdani blitt Demokratenes ordførerkandidat. Selv Donald Trumps nikkedukke og propagandaredaktør Steve Bannon har latt seg begeistre over Mamdanis ordførerprimærvalgkampanje, som han har kalt «unik», «smart» og «sofistikert», og rost for å «snakke direkte til folket».

Presidenten selv har truet med å holde tilbake føderale midler fra New York City dersom byen går for sosialisten Mamdani som ordfører. Donald Trump frykter nemlig Zohran Mamdanis velferds-, bolig- og eiendomspolitikk for New York, hvor flere av hans forgylte, tacky eiendommer ligger.

Det er også en kjent sak at mens Demokratenes eliter nærmest har gått i dvale etter Trumps valgseier, så har sosialistiske stemmer som Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez turnert landet rundt med sine famøse «Fight Oligarchy»- rallies – til et hav av oppmøtte. Sosialistene i og utenfor Demokratene utgjør ikke bare en del av opposisjonen – de står fremst i opposisjonen.

Og la oss bare gjøre litt nyere historielekse fra grunnskolepensumet, det vil si gå hundre år tilbake: Etter liberalismen kom fascismen. Dette vet vi. Som den tysk-polske filosofen og sosialisten Rosa Luxemburg sa før hun ble skutt av høyreorienterte krefter (som det så fint heter): «Valget står mellom barbari og sosialisme».

Det er bare sosialister som truer oligarkiet. Nettopp derfor blir de kriminalisert. Fordi de utgjør et enormt flertall av arbeidere med makt i sine hender til å stoppe profitt.

Når ordet sosialisme blir kriminalisert, er det selve samfunnet som blir kriminalisert. «There’s no such thing as society», som en britisk statsleder sa. Hun lyktes også etter sin død. Og vi spiller bare med.

Jeg har tidligere etterlyst at sosialisme, liberalisme og fascisme blir debattert i hovedstrømsmedier og hos rikskringkastingen i beste sendetid. Nå som en av -ismene blir kriminalisert, og det ikke er fascismen (tre utropstegn), er det langt på overtid. Skjerp dere, norske medier.

Jeg forventer at både statsministeren og utenriksministeren vår fordømmer Millers direktiv om å terrorliste sosialister. Ikke bare på grunn av internasjonal solidaritet, men fordi Arbeiderpartiet rommer svært mange sosialister, og skal samarbeide med sosialister i Rødt, SV og MDG fremover. Det handler om å stå opp for hvem vi er.

Og Arbeiderpartiet bør kjenne sin besøkelsestid her hjemme. Oligarkiet eksisterer ikke bare i USA, det er en global trussel. Derfor er ikke dette tida for skatteforlik og pragmatisme, som Jens Stoltenberg nylig omfavnet i et intervju med Dagens Næringsliv. Som Klassekampens redaktør Mari Skurdal påpeker: «Sånt lukter det ansvarspulverisering av». Eller som økonom Roman Eliassen skriver i samme avis: «For alle de rødgrønne partiene er skatter og avgifter viktige virkemidler for å realisere politikk – enten det er reduserte forskjeller, mindre utslipp, eller noe mer perifert».

Oligarkiet truer også det norske demokratiet: Aldri har det eksistert flere norske milliardærer – som i tillegg kontrollerer over halvparten av den totale formuen sin fra utlandet.

Viktigere enn noen gang er det at vi finpusser hva vi er og står for – og finner fram de sosialistiske reformene som oligarkene er så livredde for. Husk at vi er de 99 prosentene. Vi utgjør flertallet, og har makt i våre hender. PS: Husk å klem en terrorist!

