Mot katastrofe i Darfur

Skjermdump fra en Telegramkonto som viser RSF-soldater feire i gatene i El-Fasher i Darfur, Sudan. Nå er frykten at opp mot en kvart million sivile vil bli drept, skriver Maren Sæbø. FOTO: AFP / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



I løpet av helga tok den sudanske militsen Rapid Support Forces (RSF) over en garnison i byen Al-Fasher i Nord-Darfur. Det høres kanskje ikke ut som en verdensnyhet, men dette kan bety slutten på den sudanske hæren – SAFs – tilstedeværelse i Darfur vest i Sudan. Og det kan bety at rundt en kvart million mennesker som fortsatt befinner seg i byen, står ovenfor en hevngjerrig milits som fra før anklages for å massemord.

Al-Fasher har siden mai 2024 vært under beleiringen fra militsen. Dette har gjort det vanskelig å få nødvendige forsyninger inn i byen, hvor det også er erklært sultkatastrofe. Byen er den siste i Darfur hvor hæren fortsatt har hatt tilstedeværelse. I løpet av de siste dagene er altså hæren jaget på flukt, ut mot en gammel FN-base nordvest i byen. De gjenværende styrkene der er helt avskåret fra sine kampfeller øst i landet. Slik at det som er igjen av befolkning inne i Al-Fasher nå i stor grad er avskåret fra å kunne flykte.