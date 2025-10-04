Mitt liv som «tradman»

Dette er Dagsavisens Innfallspalte. Inneholder provoserende skildringer om ansvarsfordeling i hjemmet.



Jeg har ikke vaska klær siden jeg fikk meg samboer. Jeg synes alt med klesvask er utrolig kjedelig: holde system på ulik type vask, henge den til tørk når den er ferdig, brette den og legge den i skuffer og skap til slutt. Så det gjør han jeg bor med. Én eneste gang har jeg satt på vaskemaskina, og det var fordi det var antrekkskrise, og samboeren min ikke var hjemme. Da han kom hjem, og jeg sa at jeg hadde vaska klær, fikk jeg skryt.

Soveromsgulvet er et kaos av klær som jeg har prøvd å sette sammen til et antrekk, men gitt opp og kastet fra meg i frustrasjon. Det kunne kanskje vært formildende om det var det eneste stedet jeg slang fra meg klær, men jeg kler av meg et plagg det sekundet jeg ønsker å fjerne det, så det ligger gjerne brukte sokker både her og der. Når noe har havna på gulvet, ser jeg det ikke lenger. Av og til minner samboeren min meg vennlig på at jeg må rydde opp i klesrotet mitt. Som regel ender han med å gjøre det sjøl.