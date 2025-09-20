Misbruk av en boksering

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Jeg regner med at det ikke bare er aktørene og Norges Bokseforbund som evaluerer skandalen i Stavanger lørdag kveld, men også VG som mediehus som frontet begivenheten. Dette var annonsert som en showkamp mellom to store norske idrettspersonligheter som har sine aktive karrierer bak seg.

Til dere som ikke så den famøse forestillingen: Ole Klemetsen ble kåret som vinner etter at Frank Løke ble diskvalifisert. Sistnevnte bokset ikke, han slåss. Løke godtok ikke dommeravgjørelsen og så på seg selv som vinner. Så skjelte aktørene hverandre ut i full offentlighet og slåsskampen i DNB Arena kunne fortsette både i og utenfor ringen. Politiet måtte gripe inn.