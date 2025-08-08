Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og det politiske Norge har en jobb å gjøre for å hindre at rike nordmenn kan fortsette med å utsette skatt i all evighet, skriver Agnes Gelting Andresen.
FOTO: Javad Parsa / NTB
Milliardformuene som slipper skatt
Rike nordmenn har utsatt skatt for 1614 milliarder kroner. Reglene gjør det mulig å skyve skatteregningen foran seg – i praksis på ubestemt tid.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Det norske skattesystemet er utformet slik at bedriftseiere
kan velge å utsette skatt på utbytte og gevinst så lenge overskuddet blir stående
i selskapet eller overføres til et annet. Ordningen, kjent som fritaksmetoden, ble
innført i 2006 for å unngå at den samme inntekten blir skattlagt flere ganger når
den flyttes mellom selskaper.
Skatten forfaller først når pengene tas ut til privat
forbruk. I teorien er dette fornuftig, men i praksis har det gjort det mulig for
store ubeskattede formuer å bygge seg opp i toppen av det norske eiersjiktet.