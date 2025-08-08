Milliardformuene som slipper skatt

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og det politiske Norge har en jobb å gjøre for å hindre at rike nordmenn kan fortsette med å utsette skatt i all evighet, skriver Agnes Gelting Andresen. FOTO: Javad Parsa / NTB

Det norske skattesystemet er utformet slik at bedriftseiere kan velge å utsette skatt på utbytte og gevinst så lenge overskuddet blir stående i selskapet eller overføres til et annet. Ordningen, kjent som fritaksmetoden, ble innført i 2006 for å unngå at den samme inntekten blir skattlagt flere ganger når den flyttes mellom selskaper.

Skatten forfaller først når pengene tas ut til privat forbruk. I teorien er dette fornuftig, men i praksis har det gjort det mulig for store ubeskattede formuer å bygge seg opp i toppen av det norske eiersjiktet.