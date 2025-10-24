Norske myndigheter anbefaler at «flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke». Du er alene om krisa skulle inntreffe, skriver Anna-Sabina Soggiu, som tar seg selv i å savne Bent Høie, som var en corny men samlende helseminister under pandemien.
Norske myndigheter anbefaler at «flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke». Du er altså helt alene om alt går galt, skriver Anna-Sabina Soggiu, som tar seg selv i å savne Bent Høie, som var en corny men samlende helseminister under pandemien.

Mens vi venter på undergangen

Beredskap handler ikke om å hamstre vann og dopapir. Det handler om å sørge for at ingen står aleine når katastrofen kommer. Og litt om Bent Høie.

Under den andre store nedstenginga i pandemien fikk jeg et skikkelig angstanfall. Jeg har en rufsete oppvekst og er vant til angster av ymse slag, men denne varianten var ny. Den starta da jeg, rett etter arbeidsdagens slutt i hjemmekontoret, åpna nettavisene. GULE TYPER dekka alle forsider uansett hvor jeg klikka meg videre. Rop om permitteringer, konkurser og folk uten jobb. Jeg kjente at jeg bare segna sammen. Lufta gikk ut av meg, fingra mine dovna, og jeg fikk ikke puste. Ikke engang starten på pandemien hadde gitt sånne reaksjoner. Denne gangen gikk jeg ned for telling. Bare av å lese avisa. Det blei for sterk kost. Jeg har sett nok katastrofefilmer til å klare å spille resten av filmen inni huet uten mer manus.

Etterpå har jeg blitt forsiktigere med nettavisene. Til og med mine daglige små ritualer har måttet vike. Jeg orker ikke starte dagen i dusjen med Nyhetsmorgen om Trump, Putin og atomkrig. Jeg orker ikke Dagsnytt 18 etter jobb der uniformerte forsvarsfolk diskuterer krigsstrategi. Jeg orker ikke flere nyhetspodkaster om demokratiets fall.

