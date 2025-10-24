Norske myndigheter anbefaler at «flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke». Du er altså helt alene om alt går galt, skriver Anna-Sabina Soggiu, som tar seg selv i å savne Bent Høie, som var en corny men samlende helseminister under pandemien.
Kommentar
Mens vi venter på undergangen
Beredskap handler ikke om å hamstre vann og dopapir. Det handler om å sørge for at ingen står aleine når katastrofen kommer. Og litt om Bent Høie.
Under den andre store nedstenginga i pandemien fikk jeg et
skikkelig angstanfall. Jeg har en rufsete oppvekst og er vant til angster av
ymse slag, men denne varianten var ny. Den starta da jeg, rett etter
arbeidsdagens slutt i hjemmekontoret, åpna nettavisene. GULE TYPER dekka alle forsider
uansett hvor jeg klikka meg videre. Rop om permitteringer, konkurser og folk
uten jobb. Jeg kjente at jeg bare segna sammen. Lufta gikk ut av meg, fingra
mine dovna, og jeg fikk ikke puste. Ikke engang starten på pandemien hadde
gitt sånne reaksjoner. Denne gangen gikk jeg ned for telling. Bare av å lese
avisa. Det blei for sterk kost. Jeg har sett nok katastrofefilmer til å klare å
spille resten av filmen inni huet uten mer manus.
Etterpå har jeg blitt forsiktigere med nettavisene. Til og
med mine daglige små ritualer har måttet vike. Jeg orker ikke starte dagen i
dusjen med Nyhetsmorgen om Trump, Putin og atomkrig. Jeg orker ikke Dagsnytt 18
etter jobb der uniformerte forsvarsfolk diskuterer krigsstrategi. Jeg orker
ikke flere nyhetspodkaster om demokratiets fall.