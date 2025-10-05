Memes som motstand

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Helt først, i tilfelle du har bodd i en analog boble de siste årene og ikke vet hva et meme er: Et meme er et lite bilde, en video eller kort tekst som folk deler på sosiale medier via Instagram, TikTok eller Snapchat for å si noe morsomt-kritisk om samfunnet. Et vellykket meme setter ord på en følelse mange kjenner på uten å helt finne egne ord, og skal helst være et sylskarpt blikk på dobbeltmoral eller hykleri i samfunn og politikk. Et meme kan gå viralt og bli en global vits på tvers av land. Alle som en født mellom 1997 og 2012 forstår memen umiddelbart, altså generasjon Z. Vi andre må summe oss, men når vi har gjort det skjønner vi memsene vi også. Sannsynligvis uten å ta alle de intrikate popkulturelle referansene, men noe skal ungdommen få lov å eie selv.

Typisk eksempel: En tegnet hund sitter rolig med kaffekoppen sin mens hele rommet står i flammer. Tekst: Alt er fint.

De er ikke snøfnugg, disse her.

Memes er generasjon Z sin paradegren. Som barn av oss ironikere i generasjon X har Z fått nedarvet ikke rent lite humor. Men Z er ikke så nonchalante som vi foreldre X var på 1990-tallet, og mange dessverre fortsatt er. Z har, dessverre for dem, arvet en jordklode og et politisk system av oss som reiste før dem, som avkrever stort alvor, enten de vil eller ikke.

Annonse

Denne høsten har memes-aktivistene gjort digital kritikk om til faktisk handling, og hykleriet de avslører i et artig bilde, tas nå ut på gatene i land etter land i det som kalles GenZ-protestene. Det er massevis av håp i alt dette, og massevis av endringskapital i en verden som lenge har vært fattigslig på akkurat dette.

Hvordan kan man ikke elske generasjon Z? I september ledet GenZ protester på Madagaskar mot strøm- og vannkutt og korrupsjon hos myndighetene. Det endte med at president Andry Rajoelina oppløste regjeringen og sa: Jeg føler smerten deres.

GenZ Madagaskar brukte et meme av en tegnet hodeskalle med en stråhatt på, som den globale GenZ umiddelbart vet er fra en japansk anime som heter One Piece og handler om pirater som kjemper mot et undertrykkende regime.

Det samme symbolet brukes av unge i Asia, som da GenZ-protester veltet regjeringen i Nepal denne høsten, eller da unge i Indonesia protesterte mot korrupsjon hos myndighetene der. Det har også blitt observert i Europa hos våre egne Z-er i de langvarige protestene mot korrupsjon i Serbia.

Annonse

Gen Z krever en plass ved bordet i det politiske livet i Asia og Afrika og det er rettferd og velferd de vil snakke om. I Kenya har de unge protestert mot høye skatter foreslått i Finance Bill 2024, der digital mobilisering spilte viktig og samlende rolle, mens unge i Bangladesh ble kalt GenZ Revolution i fjor med reformkrav.

I Peru har GenZ protestert mot korrupsjon og pensjonsendringer. I Marokko har de nylig protestert mot prioritering fotballstadioner til World Cup 2030 foran penger til helse, der ungdom tar smilende selfier fra politibiler, midt i alvoret, for minst to er meldt drept i protestene. De er ikke snøfnugg, disse her.

I Nepal brukte GenZ ChatGPT som «rådgiver» for å diskutere hvem som burde lede landet. Noen brukte den ironisk, mens andre mente de kunne stole mer på en robot enn egne politikere, men det er uansett nok et glimt inn i GenZ evne til å blande teknologi, humor, politikk og alvor på en måte som en splitter ny for oss som er foreldrene deres.

GenZ står også bak mange av de store Gaza-protestene på universiteter i USA, Storbritannia, Europa og Latin-Amerika. Memes brukes for å beskrive hykleriet rundt folkemordet. Unge palestinere er selv GenZ, og er dem vi har måttet stole på når det gjelder informasjon innenfra blokaden via mobiltelefon og sosiale medier – så lenge de overlever.

Annonse

Det vi ser er en handlekraftig, opplyst og sterk generasjon som må rydde opp i kaos, løgner, ulikhet, klimakatastrofer, kriger, kapitalisme og dobbeltmoral som ble etablert av alle som kom før dem. Dette er unge som fikk en mobiltelefon som en forlengelse av kroppen, og som tidvis er like sosiale (eller usosiale) på sosiale medier som i den virkelige verden. GenZ både hater mobilen og drømmer om det mobilløse 90-tallet, og elsker mobilen der mange har rike digitale liv de ikke kan forestille seg å leve uten. Og ikke minst, der de kan finne likesinnede og skape politisk press om de bruker smarttelefonen smart.

Memes blir et språk for en generasjon, skaper kollektiv på tvers og kan være starten på noe større. Man man le av memes, men de er ikke noe man bare skal le av. Intern humor har alltid dannet fellesskap.

Men i alt som er bra ligger det ofte farer, det gjelder også ungdommelige memes. Når Herbert Marcuse 50 år før GenZ skrev om repressiv desublimering, som kan skje til alle tider, også før internett, ville han vise hvordan samfunnskritikk i form av humor, ironi og sinne kan ufarliggjøres av myndigheter og gjøres om til kapitalistisk inntjening. For eksempel om det selges T-skjorter av One Piece-flagget, eller Meta tjener på en viral meme som kritiserer Meta. Memes og GenZ kan bli fanget i systemet de kritiserer.

Men – hvis vi tenker etter så har dette blitt kapitalismens modus operandi: Det er i dag umulig å kritisere et system som har blitt himmelen over oss og luften vi puster inn uten å selv være en del av det samme systemet. Kanskje vi derfor må finne metoder for å misbruke der. Det var Frankenstein som til slutt jaget sin skaper vekk.

Annonse

Det begynte med We're so screwed we might as well meme it, men det har blitt mye mer enn det når GenZ inntar gater og protester i den virkelige verden. Animeen One Piece er nå oppe i 1145 episoder og fortsetter. Vi får håpe rettferdighetssøkende ungdom i GenZ gjør det samme.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!