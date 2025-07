Medskyldige til folkemord

Tusenvis av palestinere er samlet på et av stedene der den kontroversielle organisasjonen GHF deler ut nødhjelp. Norge må gjøre langt mer for å hjelpe palestinerne, skriver Linda Noor. FOTO: Eyad Baba

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Norges tilnærming ovenfor Israel bidrar til å normalisere et ekstremistisk regime som systematisk bryter folkeretten, og som av verdens tyngste menneskerettighetsorganisasjoner og folkemordforskere beskyldes for folkemord. Denne uken har ledende menneskerettighetsorganisasjoner i Israel gått ut og konkludert med at det pågår et folkemord mot det palestinske folk, og at ingen palestiner er trygg under det israelske regimet. Internasjonal handling etterlyses. Også et opprop med israelske samfunnstopper etterlyser knusende sanksjoner av Israel.

Tostatsløsningen, som utenriksminister Espen Barth Eide fortsatt promoterer, har for lengst blitt lagt død av Israel – med stadig utvidelse av ulovlige bosetninger, blokader, murer og fornektelse av palestinsk suverenitet. Når norske myndigheter gjentar dette mantraet, fungerer det ikke som en fredsstrategi, men som en unnskyldning for å opprettholde en uakseptabel status quo. Det er destruktivt og svært lite tillitvekkende.

Norge kan ikke fortsette å tjene penger på en folkemordøkonomi og fremme en virkelighetsfjern «tostatsløsning».

Det er fullstendig uholdbart at Norge – politisk og økonomisk – bidrar til å holde det israelske regimets krigsmaskineri i gang. Israel er avhengig av politisk og økonomisk legitimitet, og Norge leverer på begge deler. Det norske oljefondet er Europas største investor i selskaper som muliggjør Israels okkupasjon og krigføring.

Annonse

Bare i Azrieli Group, Israels største børsnoterte eiendomsselskap og en uttalt støttespiller for den israelske hæren, har Oljefondet investert nær en halv milliard kroner. Som om ikke det var nok, stemte fondet inn Israels tidligere FN-ambassadør Dan Gillerman i selskapets styre – en mann som har omtalt palestinere som «forferdelige, umenneskelige dyr».

Mens Norge fortsetter å omtale seg selv som «venn av Israel», klassifiserer Nederlands nasjonale sikkerhets- og antiterrorenhet (NCTV) Israel som en trussel – på linje med Russland, Iran og Nord-Korea. De advarer om et Israel som driver desinformasjonskampanjer og truer internasjonale institusjoner som Den internasjonale domstolen i Haag.

Etter at Israel brøt våpenhvilen i mars, har forholdene på Gaza forverret seg dramatisk. Det er nå åpenbart at faren for etnisk rensing er prekær. En intern gransking fra det amerikanske utviklingsdirektoratet USAID, offentliggjort av Reuters, avviser at Hamas stjeler nødhjelp – en påstand Israel bruker for å blokkere livsviktig bistand. Israelske militære tjenestemenn har bekreftet overfor The New York Times at det ikke finnes bevis for beskyldningene mot Hamas.

Anthony Aguilar, en tidligere offiser i den amerikanske hæren, sa opp sin stilling i det militante matutdelingsprosjektet GHF i regi av Israel og USA, hvor over 1000 palestinere har blitt drept i søken etter mat. «Jeg var vitne til at den israelske hæren skjøt mot folkemengdene av palestinere», uttalte Aguilar til BBC. Han la til at han i hele sin karriere aldri har sett et tilsvarende nivå av «brutalitet og vilkårlig og unødvendig maktbruk mot en sivilbefolkning – en ubevæpnet, sultende befolkning».

Annonse

Forholdene på Gaza er følgelig katastrofale: En tredjedel av Gazas befolkning – over 700.000 mennesker – går flere dager uten mat. 90.000 kvinner og barn er akutt underernærte, og en halv million mennesker er på vei inn i hungersnød.

Norske myndigheter fortsetter ikke bare å opprettholde økonomiske investeringer som muliggjør disse grusomhetene. De valgte også like før sommerferien å delta på toppnivå i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) – en institusjon som jobber for å en definisjon av antisemittisme som umuliggjør legitim kritikk av Israel. Dette er dypt problematisk, ikke minst fordi det undergraver kampen mot reell antisemittisme og et voksende jødehat.

Vi må slutte å late som om vi kan kjøpe oss fri fra ansvar med diplomatiske floskler. I snart to år har vi sett den israelske hæren utføre massakrer av sivile på våre skjermer, mens våre folkevalgte snakker om «dialog og tostatsløsning». Det er absurd. Dialog stopper ikke et regime som er villig til å begå folkemord.

Norske politikere må innta en virkelighetsbasert tilnærming – basert på prinsippet om like rettigheter for alle mellom Jordan-elven og Middelhavet. Vi må slutte å normalisere ekstremisme og handle. Norge må bruke all sin tyngde som fredsnasjon med tung pengesekk til å lede an. Norge må trekke oljefondet ut av Israel og avslutte handelsavtalen. Norge må ta til orde for å mobilisere med likesinnede stater til en humanitær intervensjon.

Annonse

Det skal ikke lønne seg å begå krigsforbrytelser. Norge som nasjon kan ikke fortsette å tjene penger på en folkemordøkonomi og fremme en virkelighetsfjern «tostatsløsning». Det er snart stortingsvalg. Velgerne fortjener å vite hvilke av partiene som er villige til å hegne om folkeretten og menneskerettigheter i både ord og handling.