Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



24 prosent, pluss eller minus. Nei, det er ikke Høyres valgresultat, det er Fremskrittspartiet vi snakker om her. Om dronning Sylvi Listhaugs tropper. Jubelen står i taket og det flommer over i glassene, av både øl og champagne, på Fremskrittspartiets valgvake mens man venter på at Sylvi selv skal ankomme lokalet for å feire seieren.

Det jubles og skråles og skåles. Selvsagt. Fremskrittspartiet er valgets store vinner. Ingen har økt mer, og ingen har bedre tak på den attraktive velgergruppa «unge menn». Jubelen inne på Hotel Bristol er både fortjent og forståelig.