Møtet med USAs president Donald Trump i Alaska ble en seier for den russiske presidenten Vladimir Putin, skriver Karsten Friis.
FOTO: Kevin Lamarque / NTB
Kommentar
Må verdier ofres for realpolitikk for å oppnå fred?
Det er mulig vi ender med å belønne russisk aggresjon i bytte mot fred i Ukraina.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
I kjølvannet av møtet mellom presidentene Donald Trump og
Vladimir Putin i Alaska pågår det nå et frenetisk diplomati i Europa. Spørsmålet
er om Europa og Ukraina må ofre noen prinsipper og verdier på realpolitikkens
alter for å holde Trump og USA inne i prosessen. Altså belønne russisk aggresjon i bytte for fred.
Det sitter langt inne fordi det vil sette presedens, kunne
føre til nye russiske krav, og være en moralsk fallitt. Samtidig vil det være
krevende å avvise Trumps forhandlingsforslag helt – og risikere at USA og
Russland normaliserer sine politiske og økonomiske relasjoner på bekostning av
Europa.