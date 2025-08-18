Møtet med USAs president Donald Trump i Alaska ble en seier for den russiske presidenten Vladimir Putin, skriver Karsten Friis.
Møtet med USAs president Donald Trump i Alaska ble en seier for den russiske presidenten Vladimir Putin, skriver Karsten Friis.

Kommentar

Må verdier ofres for realpolitikk for å oppnå fred?

Det er mulig vi ender med å belønne russisk aggresjon i bytte mot fred i Ukraina.

Karsten Friis
Forsker 1, NUPI
Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I kjølvannet av møtet mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i Alaska pågår det nå et frenetisk diplomati i Europa. Spørsmålet er om Europa og Ukraina må ofre noen prinsipper og verdier på realpolitikkens alter for å holde Trump og USA inne i prosessen. Altså belønne russisk aggresjon i bytte for fred.

Det sitter langt inne fordi det vil sette presedens, kunne føre til nye russiske krav, og være en moralsk fallitt. Samtidig vil det være krevende å avvise Trumps forhandlingsforslag helt – og risikere at USA og Russland normaliserer sine politiske og økonomiske relasjoner på bekostning av Europa.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

donald trump vladimir putin ukraina russland kommentar karsten friis europa
Powered by Labrador CMS