Må verdier ofres for realpolitikk for å oppnå fred?

Møtet med USAs president Donald Trump i Alaska ble en seier for den russiske presidenten Vladimir Putin, skriver Karsten Friis. FOTO: Kevin Lamarque / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



I kjølvannet av møtet mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i Alaska pågår det nå et frenetisk diplomati i Europa. Spørsmålet er om Europa og Ukraina må ofre noen prinsipper og verdier på realpolitikkens alter for å holde Trump og USA inne i prosessen. Altså belønne russisk aggresjon i bytte for fred.

Det sitter langt inne fordi det vil sette presedens, kunne føre til nye russiske krav, og være en moralsk fallitt. Samtidig vil det være krevende å avvise Trumps forhandlingsforslag helt – og risikere at USA og Russland normaliserer sine politiske og økonomiske relasjoner på bekostning av Europa.