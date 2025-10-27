Mette Nord går av etter 12 år som leder i Fagforbundet. Her i en tale til LOs representantskap
Foto: Terje Pedersen, NTB
Kommentar
LO-familien må bevare balansen
Det store Fagforbundet må ikke bli for mektig.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Denne uka er
456 tillitsvalgte fra hele landet samlet på Fagforbundets 6. ordinære
landsmøte. Forbundsleder Mette Nord (66) går av etter 12 år som øverste sjef i
landets største fagforbund. Tirsdag blir ventelig Helene Harsvik Skeibrok (46) valgt
til ny leder.
Fagforbundet
er desidert størst i LO-familien med 415.000 medlemmer i ryggen. Fagforbundet
er dermed over dobbelt så stort som Fellesforbundet som er nummer to i rekken
og «bare» har 175.000 medlemmer. Samlet har LO over en million
medlemmer, fordelt på 23 forbund.