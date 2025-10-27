LO-familien må bevare balansen

Mette Nord går av etter 12 år som leder i Fagforbundet. Her i en tale til LOs representantskap Foto: Terje Pedersen, NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.





Denne uka er 456 tillitsvalgte fra hele landet samlet på Fagforbundets 6. ordinære landsmøte. Forbundsleder Mette Nord (66) går av etter 12 år som øverste sjef i landets største fagforbund. Tirsdag blir ventelig Helene Harsvik Skeibrok (46) valgt til ny leder.

Fagforbundet er desidert størst i LO-familien med 415.000 medlemmer i ryggen. Fagforbundet er dermed over dobbelt så stort som Fellesforbundet som er nummer to i rekken og «bare» har 175.000 medlemmer. Samlet har LO over en million medlemmer, fordelt på 23 forbund.