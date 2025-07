Livmora mi får du aldri

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har hørt følgende til det kjedsommelige: Kvinner føder for få barn. Samlet fruktbarhetstall, altså antallet barn per kvinne, har ikke vært over 2,1 siden 1974. Det er antallet vi trenger for å opprettholde et stabilt befolkningsnivå. I 2024 var tallet 1,4. Det får erkekonservative mannfolk til å grøsse.

Blant dem som uttrykker bekymring rundt norske kvinners manglende reproduktive evner eller ønsker er politikere og såkalte eksperter. Barne- og familiedepartementets fødselstallutvalg framla en delleveranse tidligere i år, hvor de fastslår at konsekvensene kan bli alvorlige for det norske samfunnet om vi damer ikke snart føder flere barn.

På den ene side er det et helt reelt problem at min generasjon enten velger bort eller utsetter å stifte familie. Samfunnet trenger flere skattebetalere og økt arbeidsstyrke – spesielt i møte med en stadig eldre befolkning. Samtidig er det noe forfriskende feministisk med kvinner som gir litt blaffen i hva som «kreves» av dem.

Jeg er absolutt en av dem. Jeg kommer aldri til å glemme Erna Solbergs nyttårstale 31. desember 2018. På det tidspunktet var jeg 20 år gammel, og ganske skråsikker på at jeg ikke ville ha barn. Oppfordringen hennes om å «lage flere barn» ga meg en dårlig magefølelse.

Hvorfor er det mitt ansvar å sikre den norske velferdsmodellen? Det er noe temmelig provoserende med politikere som på død og liv skal spille inn småbarnslivet som eneste utvei, uten å gjøre særlig for å senke terskelen for reproduksjon.

På lik linje med Solbergs nyttårstale har også debattinnlegget til Senterpartiets Chase Alexander Jordal i Subjekt i 2023 lagt seg på minnet mitt. Jeg skulle gjerne vært det foruten.

At noen i fullt alvor bruker ord som «livsfiendtlig» om kvinner som ikke vil føde, er ikke bare utdatert. Det nærmer seg det autoritære.

I debattinnlegget kommer han med noe som minner om en nasjonalistisk fremstilling av få fødsler blant norske kvinner. Han er kritisk til at norske medier skriver så mye om at unge kvinner ikke ønsker barn – normaliseringen av slike historier er nemlig visstnok med på å fremme en livsfiendtlig kultur. Han skriver at argumentet om blant annet klimabekymringer – som flere kvinner legger til grunn for å avstå fra å få barn – er egoisme forkledd som altruisme, og at «det handler nok heller om et ønske om å velge det «lette» livet uten ansvaret og bekymringene som følger med det å sette barn til verden».

Noen av oss velger å ikke få barn nettopp fordi vi verdsetter frihet, ro og mest mulig spillerom i eget liv. Det stemmer gjerne at det er egoistisk i ordets mest ærlige forstand. Men det er fullstendig legitimt. I motsetning til moraliseringen over andres private valg.

Når politikere begynner å mene noe om livsvalg som i bunn og grunn er høyst personlige, da begynner det mer å minne om sosial ingeniørkunst enn demokratisk politikk. At noen i fullt alvor bruker ord som «livsfiendtlig» om kvinner som ikke vil føde, er ikke bare utdatert. Det nærmer seg det autoritære.

Det går en liten faen i meg når politikere skal diktere og definere hvordan jeg bør leve livet mitt, og på hvilke områder jeg skal bidra. Jeg er ingen fødemaskin. Om jeg velger å få barn, så vil det være på intet annet grunnlag enn at jeg ønsker det selv. Jeg betaler gjerne skatt, jobber gjerne til jeg er eldgammel og gjør gjerne det jeg kan for å bidra til at samfunnet går rundt. Men når våre folkevalgte skal begynne å legge seg opp i mine personlige valg som gjelder min egen kropp og helse? Fruktbarhetstall meg i ræva.

Om det eneste norske myndigheter har å komme med av insentiver er økonomiske, er jeg redd det ikke holder. KrF fikk trumfet gjennom en økning i barnetrygden i 2019 – et plaster på et kjøttsår som hadde blødd siden 1996. I årevis ble barnetrygden mindre og mindre – ettersom den ikke var prisjustert. I 2019 økte barnetrygden med 8.200 kroner – for barn under seks år. Det utgjør cirka en tredjedel av barna. Siden steg barnetrygden til 1.968 kr per måned for alle barn under 18 år etter 1. mai i år. Det er et steg i riktig retning. Men problemet stikker dypere.

Økt støtte til familier er vel og bra, men dessverre skal det nok mer til for å overbevise meg og mine jevnaldrende som er i tvil om vi vil ha barn. Noen tusenlapper i måneden får ikke oss i reproduktiv alder til å storme fødeavdelingene.

Til tross for at samfunnet er avhengig av at vi holder et stabilt befolkningsnivå, så blir jeg oppriktig letta over at det ser ut til at mine jevnaldrende ikke bukker under for reproduksjonspresset. Kan du egentlig se for deg noe verre enn at ei kvinne får barn på grunn av et innbilt samfunnsansvar for å holde velferdsstatens hode over vann som motivasjonskilde?

At det ikke baserer seg på et genuint ønske om å oppleve kjærligheten og båndet mellom forelder og barn, eller en genuin overbevisning om at det er det som er hensikten og selve meningen med livet – men en ansvarsfølelse.

I tillegg holder boligpolitikken livmoren min som gissel. Tall fra SSB viser at boliglånsforskriften favoriserer arvinger og folk med en lett tilgjengelig «pappabank». Fertilitetsstøtten er minimal, med maks tre offentlige IVF-forsøk – om du orker å vente i et år. For kvinner med fertilitetsproblemer kreves det gjerne mer enn tre forsøk, som da skal dekkes av egen lomme.

Barnehageopptak er én gang i året. Flere unge går nå gjennom lange studieløp, og mange har midlertidige stillinger. Du skal passe på å velge rett partner i en utfordrende datingkultur.

Utover det oppleves verden som ustabil og usikker. Barn sulter i Gaza. Det er krig i Europa. Klimakrisen puster oss i nakken. Økonomisk uro og polarisering. Økning i antall barn som opplever mobbing. Jeg hadde ikke unt barnet mitt å vokse opp i et slikt kaos.

Og så har vi det fordømte mammapolitiet med moraliseringen sin. Vi tar gjerne en familietur til andre siden av kloden, overlater deler av oppdragelsen til overarbeidede lærere og barnehageansatte, men gud forbi at noen andres barn får i seg ultraprosessert mat og ikke får korrekt søvntrening – da kommer mammapolitiet ilende til. Bare det i seg selv er nok grunnlag for å vurdere sterilisering.