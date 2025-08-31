Lillesøster SV og storebror Rødt?

Er Rødt og Marie Sneve Martinussen i ferd med å vokse seg større enn Kirsti Bergstøs SV på ytterste venstre flanke, spør Jo Moen Bredeveien. FOTO: Carina Johansen / NTB

For noen år siden var det en kongstanke blant profilerte aktører på venstresiden at SV og Rødt burde stille fellesliste til stortingsvalget. Tidligere SV-leder Audun Lysbakken leflet sågar med tanken på å få med MDG på laget.

I dag, med en drøy uke igjen til valget 8. september, framstår det som en usedvanlig dårlig idé. På TV2s ferske meningsmåling får de tre partiene til sammen 29 mandater på Stortinget. Det er ikke sikkert det bildet holder seg, men ett er sikkert: Det er store svingninger på gang på ytre rødgrønn side om dagen.