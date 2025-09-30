Landslaget inn i bobla. Israel skal få svar

Gjengen som slo Moldova 11-1 kan bli den samme som skal møte Israel på Ullevaal stadion 11. oktober. FOTO: Cornelius Poppe / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Men den er ikke mindre enn at landslagsarenaen er utsolgt og at samtlige spillere har signalisert at de vil spille den spesielle kampen mot Israel lørdag 11. oktober. Bakteppet har aldri vært mer dramatisk foran en landskamp. Og derfor hentes den berømte bobla fram.

– Det kan høres egoistisk ut, men slik må det være. Jeg vil kun snakke sport foran den kampen. Det politiske kan jeg ta etterpå, sa Ståle Solbakken på tirsdagens pressekonferanse der han tok ut spillerne som skal møte opp til denne kampen.