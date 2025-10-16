Lærdommen fra 1997

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.





Jens Stoltenberg debuterte som finansminister i oktober 1996, og året etter la han fram sitt første statsbudsjett. Dette budsjettet ble vraket da Thorbjørn Jagland (Ap) kastet inn håndkleet som statsminister og ga jobben til KrFs Kjell Magne Bondevik. Sentrumsregjeringen, hvor for øvrig Sp var med, overtok fordi Jaglands Ap ikke fikk de berømmelige 36,9 prosent ved valget i 1997.

28 år senere har Stoltenberg gjort comeback, og onsdag formiddag la han fram sitt andre budsjett. Forrige gang Jens Stoltenberg var finansminister presenterte han et statsbudsjett med utgifter på 428 milliarder kroner. Nå legger han opp til å bruke 580 oljemilliarder i et 2026-budsjett med en svimlende utgiftsside på 2200 milliarder kroner.