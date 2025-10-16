Jens Stoltenberg presenterte onsdag formiddag Ap-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026.
Foto: Cornelius Poppe, NTB
Kommentar
Lærdommen fra 1997
Jens Stoltenbergs første statsbudsjett gikk i vasken. I år ligger skjebnen i hendene til firerbanden, anført av et Sp på krigsstien.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Jens Stoltenberg debuterte som finansminister i oktober 1996,
og året etter la han fram sitt første statsbudsjett. Dette budsjettet ble
vraket da Thorbjørn Jagland (Ap) kastet inn håndkleet som statsminister og ga
jobben til KrFs Kjell Magne Bondevik. Sentrumsregjeringen, hvor for øvrig Sp var
med, overtok fordi Jaglands Ap ikke fikk de berømmelige 36,9 prosent ved valget
i 1997.
28 år senere har Stoltenberg gjort comeback, og onsdag
formiddag la han fram sitt andre budsjett. Forrige gang Jens Stoltenberg var
finansminister presenterte han et statsbudsjett med utgifter på 428 milliarder
kroner. Nå legger han opp til å bruke 580 oljemilliarder i et 2026-budsjett med
en svimlende utgiftsside på 2200 milliarder kroner.