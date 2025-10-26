Lær av Erna, Ap

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Å holde foredrag i Høyre er på ingen måte blant mine hverdagssysler. Når det i tillegg skjer i det som må betegnes som selve episenteret til det 141 år gamle partiet, nemlig Bærum, var det ekstra spennende å delta på Bekkestua sist torsdag.

Temaet jeg skulle snakke om var «Importert polarisering – hvordan Maga-bevegelsen gjør seg gjeldende i Norge». Jeg holdt mitt foredrag og dvelte blant annet ved fundamentale begreper som «sannhet i politikken» og «fake news». Responsen var som forventet: Frustrasjonen over Donald Trumps politikk og hans omtrentlige omgang med sannheten er like stor i Høyre-kretser som i de fleste andre politiske miljøer i Norge. Møtelederen fra Høyre uttrykte en berettiget redsel for at demokratiet i USA står ved kanten av stupet, og at spredningsfaren til andre land er stor.

Vi har grunn til å være stolte av vårt tillitsbaserte politiske system, men det er lett å rive i stykker.

Selv om mye av samtalen handlet om det store bildet i verden, var det første etter en stund at den store tankevekkeren kom opp. «Hva er skjedd med sannheten i norsk politikk?», spurte en av tilhørerne og henviste til siste ukers bruduljer om statsbudsjettet.

Fundamentale kampsaker i Bærum Høyre er så visst ikke gratis ferjer og avkorting av studielån til de som bor i distriktene, men at folk i ledelsen i Arbeiderpartiet brukte disse sakene som falskt agn, var virkelig tungt å fordøye for mange av de Høyre-folkene som var til stede.

Skuffelsen over et begredelig valgresultat er selvsagt stor i Høyre, men jeg tror at frustrasjonen mot Arbeiderpartiet nå handler om noe mer grunnleggende: Uansett hvor man hører til i det politiske landskapet, må vi kunne stole på hverandre. I Norge er det fortsatt noen etiske grenser som ikke kan krysses.

Skrur vi tiden to år tilbake, hadde vi en nesten en identisk situasjon, men da med motsatt fortegn. Høyre gjorde et brakvalg ved kommunevalget i 2023, men i etterkant ble det stilt berettigede spørsmål om Høyre bevisst hadde holdt tilbake opplysninger om omfanget til aksjehandlene til Sindre Finnes. Det var et omvendt velgeragn.

Høyre-ledelsen og Erna Solberg gjorde sitt ytterste for å forklare hvor vanskelig det var å få fram disse opplysningene raskt. Anstrengelsene og bortforklaringene hjalp ikke. Det var skapt en mistanke om at Høyre ikke hadde vært veldig opptatte av å fram hele bildet før valget var unnagjort.

Man skal være varsom med å forklare Høyres tilbakegang to år senere med aksjesaken alene, men det er vel ingen tvil om at Høyres håndtering har ligget der som en verkebyll.

Dette bør Arbeiderpartiet ta lærdom av. Usikkerheten som er skapt om regjeringspartiets ærlighet, gjør seg ikke bare gjeldende i Høyre-kretser i Bærum, men i hele det politiske landskapet. Noen riper i lakken kan lett pusses bort, men det gjelder ikke for dette løftebruddet. Finansminister Jens Stoltenberg har uttalt at det ikke er hensiktsmessig å gå inn i interne budsjettprosesser. Jeg er ikke sikker på at det i denne saken er en så god tilnærming. Partiet vil være tjent med en åpen og ærlig gjennomgang av hva som skjedde her.

Det kan i hvert fall bidra til at også Norge blir rammet av en unødig polarisering og mistenksomhet i politikken. Vi har grunn til å være stolte av vårt tillitsbaserte politiske system, men det er lett å rive i stykker.

