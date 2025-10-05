Kunstig god intelligens

De globale tech-gigantene er nå i det vi kan kalle en l and grab -fase med sine KI-løsninger. Men vær sikker: En dag kommer regningen, skriver Kjetil Staalesen. FOTO: Kirill Kudryavtsev / NTB

Hvis du er gammel nok til å huske at internett var nytt, husker du kanskje også navn som Alta Vista, HotBot, Web Crawler og Alltheweb. Dette var nettsider som hjalp deg å finne det du egentlig var ute etter. I begynnelsen var de ikke så mye søke-«motorer» som de var elektroniske telefonkataloger. Levende mennesker satt og indekserte adressene som disse nettsidene henviste oss til. «Lenkeråte» var et utbredt fenomen og det hele var ganske lite effektivt etter moderne standard.

Etter hvert ble det bedre, og på et tidspunkt kom det en aktør med en helt ny modell som brukte internetts egen logikk for å rangere nettsider. Den gav oss som søkte så gode treff at navnet på denne søkemotoren etter hvert ble synonymt med å søke på nettet. Verbet «å google» ble til.

Intelligensen er ikke bare kunstig, den er sannsynligvis kunstig god.

En stund var det nesten magisk. Denne søkemotoren hadde en nettside som var hvit og ren med kun en tekstboks. Skriv hva du ser etter, trykk «søk» og se magien oppstå. I mange år var det vanskelig å se for seg at man skulle bruke noe annet enn Google. Det var den gang selskapet hadde mottoet «Don’t be evil».

Alle spor etter dette mottoet er for lengst fjernet fra selskapets nettsider. Som du sikkert har lagt merke, til er Google nærmest ødelagt. Forsiden har blitt glorete og full av «nyhetssaker», mens søketreffene dine som tidligere nesten alltid var fulltreffere på første forsøk, nå drukner i sponsede innlegg og KI-støy. Tech-giganter kapitalister seg ikke så stilt på tå.

Det er ikke tilfeldig at dette skjer samtidig som at innboksen på gmailen din er «full» og du blir oppfordret til å betale for mere «plass». Husker du da du fikk deg Gmail din for 20 år siden? Da du fikk 1GB lagringsplass og tenkte at det var nok til et helt liv? Naivitet er fruktbar jord for investeringer. Nå skal de onde krefter, høste det inn.

Heldigvis har du fått et godt alternativ, tenker du. Vi som surfer på nettet, har på kort tid vendt søkemotorer ryggen og omfavnet AI-apper. Enten du bruker Chat-GPT, Deep Seek, Claude, Gemini eller en annen, er du sannsynligvis ganske himmelfallen over hvor gode de er. Det er nesten magisk.

Har du ikke prøvd ennå, fort deg å gjøre det. Det er nemlig grunn til å tro at dette er så bra det blir. Intelligensen er ikke bare kunstig, den er sannsynligvis kunstig god. Resten av denne spalten er derfor en lang nedtur.

De globale tech-gigantene er nå i det vi kan kalle en land grab-fase. De investerer enormt med ressurser i å bli størst og best. De subsidierer din og min bruk av KI med investorpenger, for å bygge våre vaner og vår lojalitet mens de høster og trener på våre data. Alle vil ha den posisjonen innen KI som Google i mange år hadde på nettsøk.

Hvis du ikke vet noe annet om kapitalister, vit dette: De vil ha igjen hver eneste krone de investerer. Med renter. Det betyr at du ganske snart (det har allerede begynt) kan forvente følgende: Først blir tjenesten tregere, og du får beskjed om at du har «brukt opp antall prompter». Kom igjen i morgen.

Nye og bedre versjoner blir lansert med færre begrensninger, men disse er kun for betalende brukere. I runde to kan du forvente sponset innhold.

Spør du for eksempel KI’en din om hva som er den beste måten å felle et bjerketre på, eller hvordan du kan gå ned i vekt, vil den anbefale produkter og tjenester fra partnere som betaler den for at den skal gjøre det. Kanskje er den åpen om det, kanskje ikke. Nå kommer også de maniske oppfordringene om å gi fem stjerner i appstore eller Google Play.

Tilliten til KI’en vil forvitre allerede her.

Tredje runde i den nedadgående spiralen er at KI’en begynner å låse deg inn i sitt økosystem. Bruker du Gemini, vil den sluse deg inn i Google workspace. Bruker du en KI fra Apple, vil du oppleve problemer med å forlate garasjen til Steve Jobs.

Fjerde runde ned trappa (vi nærmer oss bunnen) er når de store konkurrentene begynner å merke at det ikke er plass til dem alle sammen på toppen av seierspallen og investorene deres virkelig blir nervøse. Da kommer kvalitetsforringelsen av selve produktet. Tenk på den plagsomme verktøylinja til Yahoo, som tvang seg inn i nettleseren din nesten uansett hva du gjorde for å unngå det, for en femten års tid siden.

Yahoo!? Hvem er det, spør du som er under 35. Ja, nettopp.

I dag er det fortsatt du som er kunden til KI-gigantene. Det er en fantastisk tid. Om ikke lenge er det KI-appenes annonsører som er kunden. Du og dine data blir da produktet. Denne spalta har kvikke lesere og du har selvsagt allerede innsett at dette er nøyaktig det samme som har skjedd med alle andre apper og digitale tjenester du bruker. Enten det er trenings- eller språkopplæringsapper, faktura- og regnskapsprogrammer eller sosiale medier.

Det er slik det fungerer å bli slukt av «SAAS» Neida, det er ikke et feilstavet flyselskap. Det står for «Software as a service» og er en av de mest suksessrike forretningsmodellene som finnes. Det handler om å få deg til å abonnere på noe som du tidligere ville kjøpt og eid en gang for alle. Fra å være kunde én gang, går du til å bli en del av bedriftens «recurring revenue». Har bedriften bare klart å få nok abonnenter, blir det mer lønnsomt å øke prisen litt for litt, og å senke kostnadene litt for litt, enn å utvikle tjenesten.

Bare sjekk hvor mye mer du betaler for boligalarm eller internett i dag sammenlignet med for fire fem år siden og tenk etter om kvaliteten på tjenesten du betaler for har blitt like mye bedre i perioden, så skjønner du hvordan de gjør det.

Er det noe håp for KI-appene, da? Jada, selv om kapitalismens natur er å vokse til det sprekker, har selve teknologien selvsagt kommet for å bli. Den er nyttig som bare det. For mange vil nytten av en «gratis» KI inne i Facebook eller din iPhone være «god nok», og de vil finne seg i å bli behandlet som det produktet de er. Akkurat som vi gjør på disse plattformene i dag.

Andre vil lage seg mere spesialiserte AI-tjenester som de betaler for. Disse tjenestene vil være kraftigere og mere nyttige. De vil ha bedre personvern og være mindre plagsomme. Menneskene som har tilgang til dem vil ha store fordeler.

Med kunnskap og penger varer du lenger, også når du bruker kunstig intelligens.

