Oslos kulturbyråd Anita Leirvik North (H) har vist hvilken iver høyresiden har etter å kutte i kulturbudsjettene. Her fra fjorårets budsjettrasering av Oslo Nye Teater. Foto: Mode Steinkjer

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Årets valg er et kulturvalg. Få temaer skiller venstre- og høyresiden i så stor grad som synet på den offentlige kultur- og mediepolitikken. Likevel har kultur som tema vært fraværende gjennom årets valgkamp.