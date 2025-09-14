Brasils tidligere president Jair Bolsonaro fotografert sammen med Charlie Kirk i 2023.
Brasils tidligere president Jair Bolsonaro fotografert sammen med Charlie Kirk i 2023.

Kulturkrigens martyrer

I Charlie Kirk og Jair Messias Bolsonaro ble to av Donald Trumps fremste kulturkrigere martyrer sist uke.

Den ene ble drept fordi han brukte sin ytringsfrihet. Bolsonaro fikk en omstridt fengselsstraff på 27 år fordi han ville gjøre statskupp. Det er også en slags martyrstatus.

Trump-aktivisten Charlie Kirk hylles som et forbilde og en troshelt i norske ungdomsmiljøer etter det tragiske attentatet på Utah Valley University sist onsdag. Amerika-kjenneren Sigrid Rege Gårdsvoll skrev følgende i Vårt Land etter drapet: «Eg trudde han var politikar, norske kristne såg han som ein trushelt».

