Brasils tidligere president Jair Bolsonaro fotografert sammen med Charlie Kirk i 2023.
Joe Raedle/AFP/NTB
Kommentar
Kulturkrigens martyrer
I Charlie Kirk og Jair Messias Bolsonaro ble to av Donald Trumps fremste kulturkrigere martyrer sist uke.
Den
ene ble drept fordi han brukte sin ytringsfrihet. Bolsonaro fikk en omstridt
fengselsstraff på 27 år fordi han ville gjøre statskupp. Det er også en slags martyrstatus.
Trump-aktivisten
Charlie Kirk hylles som et forbilde og en troshelt i norske ungdomsmiljøer
etter det tragiske attentatet på Utah
Valley University sist onsdag. Amerika-kjenneren Sigrid Rege Gårdsvoll
skrev følgende i Vårt Land etter drapet: «Eg trudde han var politikar, norske kristne såg han som ein
trushelt».