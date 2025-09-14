Kulturkrigens martyrer

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Den ene ble drept fordi han brukte sin ytringsfrihet. Bolsonaro fikk en omstridt fengselsstraff på 27 år fordi han ville gjøre statskupp. Det er også en slags martyrstatus.

Trump-aktivisten Charlie Kirk hylles som et forbilde og en troshelt i norske ungdomsmiljøer etter det tragiske attentatet på Utah Valley University sist onsdag. Amerika-kjenneren Sigrid Rege Gårdsvoll skrev følgende i Vårt Land etter drapet: «Eg trudde han var politikar, norske kristne såg han som ein trushelt».