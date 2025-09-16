Kronprinsessen i Ap

Bort med svart statsrådsbil. Nå er det Stortinget som gjelder for Tonje Brenna. Cornelius Poppe

Tirsdag ble Ap-nestleder Tonje Brenna valgt til ny parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Dermed synes det opplagt at hun er blinket ut til å kunne overta etter Jonas Gahr Støre når han etter hvert gir seg i politikken. Ap-landsmøtet i 2027 eller det påfølgende i 2029 er naturlige korsveier. Mest trolig det siste.

Men la det ikke herske noen tvil: Jonas Gahr Støre er fortsatt kongen i Ap. Kronprinsessen må vente. Super-Jonas skal ha hovedæren for at Ap sikret fortsatt regjeringsmakt ved årets stortingsvalg. Det så mørkt ut for både Ap og Støre i desember 2024. Meningsmålingene viste 17 prosent i snitt, og det ble hvisket i krokene om å skifte ut Jonas med Tonje. Og Tonje skal etter sigende ha vært villig til å ta utfordringen.