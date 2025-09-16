Bort med svart statsrådsbil. Nå er det Stortinget som gjelder for Tonje Brenna.
Cornelius Poppe
Kommentar
Kronprinsessen i Ap
Nå skal Tonje Brenna gå «statsministerskolen» på Stortinget.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Tirsdag ble Ap-nestleder Tonje Brenna
valgt til ny parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Dermed
synes det opplagt at hun er blinket ut til å kunne overta etter Jonas Gahr
Støre når han etter hvert gir seg i politikken. Ap-landsmøtet i 2027 eller det
påfølgende i 2029 er naturlige korsveier. Mest trolig det siste.
Men la det ikke herske noen tvil:
Jonas Gahr Støre er fortsatt kongen i Ap. Kronprinsessen må vente. Super-Jonas
skal ha hovedæren for at Ap sikret fortsatt regjeringsmakt ved årets
stortingsvalg. Det så mørkt ut for både Ap og Støre i desember 2024. Meningsmålingene
viste 17 prosent i snitt, og det ble hvisket i krokene om å skifte ut Jonas med
Tonje. Og Tonje skal etter sigende ha vært villig til å ta utfordringen.