Kristelig Folkepartis nye vin

I over 30 år har kontantstøtten vært en av KrFs fanesaker. Nå har den falmet og er redusert til et minimum, men en ny form for kontantstøtte kan være en redningsplanke for partiet som står i en så utsatt posisjon før stortingsvalget. De siste ukene har profilerte rikfolk nærmest stått i kø for å donere penger til et parti som har tatt noen knepp til høyre.

Kjente finansmoguler som Øystein Stray Spetalen, Stein Erik Hagen og Christen Sveaas har åpnet sine velfylte lommebøker. I tillegg har et stort antall mindre kjente investorer kommet med gavetilsagn. Donasjonene fra private er 40 ganger så høyt sammenlignet med 2017-valget.

De tallrike medieoppslagene om milliardærers gavmildhet er neppe uttrykk for at en verdibølge har skyllet inn over vårt land. KrF nyter godt av enkel markedslogikk.

De fleste av dem som nå åpner lommebøkene er i besittelse av gode analytiske evner, noe som har gjort dem til formuende personer. Disse egenskapene kan også anvendes i politikken. Nå når valgkampen dras i gang, ser de et bilde der Arbeiderpartiet blir største parti på Stortinget. Fremskrittspartiet vil trolig bli nest størst, og Erna Solbergs Høyre skal være sjeleglade om de nærmer seg 20 prosents oppslutning. Det som før jul så ut som en klar borgerlig valgseier, er med Senterpartiets uttreden av regjeringen og Jens Stoltenbergs tilbakekomst, blitt en svært usikker prognose.

For dem som nå spytter inn i KrFs valgkampkasse, er bidragene småpenger sett opp mot mulige besparelser.

De fleste er enige om at kampen om regjeringsmakten handler om hvorvidt de mindre partiene havner over eller under sperregrensen. Det gjelder Rødt, MDG, Venstre og ikke minst KrF, som lever mest utsatt.

I USA har valg alltid handlet om å vinne vippestater. Det er der valgkampdollarene pøses inn. Å satse penger på de som er sikre, er ikke noe stort poeng. I Norge kan dette overføres til vippepartier. Det er her slaget står. Kommer KrF over sperregrensen, og ett av de mindre partiene på venstresiden havner under, er det mange mandater som skal fordeles på nytt, og som kan få konsekvenser for hvem som til slutt sitter med regjeringsmakten de neste fire årene.

Den solide kapitaltilførselen er kanskje kommet litt uventet på KrFs partileder Dag-Inge Ulstein. Allerede nå kjenner han nok på bismaken. Selv om han ikke er økonom, vet han at det er noe som heter pay-back time. Blir det et borgerlig flertall, har ikke KrF rare forhandlingsposisjonen overfor Fremskrittspartiet og Høyre, verken om regjeringsdeltakelse eller den store borgerlige saken: fjerning av formuesskatt på såkalt arbeidende kapital.

Får en eventuelt ny borgerlig regjering gjort noe med formuesskatten, kan de som nå har spyttet inn penger til KrFs valgkasse oppleve en solid avkastning. For en person som fortsatt bor i Norge og har en likningsformue på én milliard kroner, vil fullt bortfall av formuesskatten representere en årlig besparelse på rundt ti millioner kroner. Over flere år blir det store penger ut av det.

Det er enkel markedsdynamikk som råder grunnen. For dem som nå spytter inn i KrFs valgkampkasse, er bidragene småpenger sett opp mot mulige besparelser. De kan regne. Det er ukomplisert matematikk.

For KrF er det litt vanskeligere. De har fått tilførsel av sårt tiltrengt arbeidende kapital, men de vil også måtte leve med et stort profilskifte. Fanesaken kontantstøtten vant gehør hos de minst bemidlede før tusenårsskiftet, men nå er det landets rikeste som kan hente gevinst av et godt KrF-valg.

Det er aldri enkelt å fylle «ny vin i gamle skinnsekker». Dette bibelsitatet er mange i KrF vel kjent med. Endringer og nye ideer kan få noen konsekvenser for partiet. Historiens dom er ganske klar for KrF. Å samarbeide med høyresiden, der kapitalkreftene har fått for stor innflytelse, har ikke vært noen suksessoppskrift.

