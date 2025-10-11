Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Som finnmarking og etterkommer etter innvandrere fra Nord-Finland har jeg alltid lest forfatteren Mikael Niemi med interesse, også romanen «Koke bjørn» som har blitt film i høst. Men den første Niemi-boka jeg leste, var «Populærmusikk fra Vittula» (2001), som virkelig satte det nordlige, svensk-finske grenselandet Tornedalen på kartet. I boka kom Niemi med elleville historier om oppveksten på 1960-tallet ved den vakre Torneälven. Men aller best husker jeg at Niemi brakte uttrykket «knapsu» inn i verdenslitteraturen.

På det lokale språket meänkieli, et slags tornedalsfinsk, betyr «knapsu» noe i retning av «kjerringsysler» eller «kvinnfolkarbeid», altså noe feminint og veikt som ekte mannfolk må holde seg langt unna. Både strikking, matlaging, barnepass og teater kunst ble regnet som knapsu, og faren til hovedpersonen i Vittula-boka advarte også sønnen mot å lese bøker. Boklesing kunne nemlig føre til unødige grublerier og lignende feminint hysteri: «Den første boka ledet til den neste, som ledd i en kjede som førte lukt ned i sinnssykdommens evige natt. Man klarte rett og slett ikke slutte igjen. Det var verre enn narkotika».