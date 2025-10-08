Ståle Solbakken (t.v.) er trygg på Erling Braut Haalands kvaliteter som kaptein i lørdagens kamp mot Israel.
FOTO: Fredrik Varfjell / NTB
Kommentar
Kravet til kapteinen
Erling Braut Haaland overtar kapteinsbindet i kampen mot Israel. Det gir han nye utfordringer.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Martin Ødegaard er Norges førstevalg som kaptein for landslaget, og med Israel som motstander hadde han forberedt seg på å uttale seg om mer enn fotballen som skal spilles.
Når Erling Braut Haaland må overta i Martins skadefravær, vil han ventelig gi klar beskjed til sine medspillere: Steng alt annet ute og konsentrer dere om det sportslige.