Jonas Bals er ute med sin tredje bok om Fascismen.
Foto: Hilde Unosen
Kommentar
Klarer vi å mislike hverandre litt mindre enn motstanderne?
Venstresida har alltid kranglet for mye seg imellom. Jonas Bals’ nyeste bok peker ut veien videre.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
En scene i det britiske humorkollektivet Monty Pythons «Life
of Brian» har blitt en klassiker. I filmen går Brian bort til tre personer som
sitter på en tribune og spør om de er the Judean People’s front. De fnyser.
Hvordan kan han tro så dårlig om dem, liksom. «Vi er the People’s Front of Judea!»
Brian sier han hater romerne og vil bli medlem. («Hvor mye?»
«Mye!» «Ok, du er med.») Så lukker ansiktene deres seg: «De eneste vi hater mer
enn romerne er den jævla Judean People’s Front».