Klarer vi å mislike hverandre litt mindre enn motstanderne?

Jonas Bals er ute med sin tredje bok om Fascismen. Foto: Hilde Unosen

En scene i det britiske humorkollektivet Monty Pythons «Life of Brian» har blitt en klassiker. I filmen går Brian bort til tre personer som sitter på en tribune og spør om de er the Judean People’s front. De fnyser. Hvordan kan han tro så dårlig om dem, liksom. «Vi er the People’s Front of Judea!»

Brian sier han hater romerne og vil bli medlem. («Hvor mye?» «Mye!» «Ok, du er med.») Så lukker ansiktene deres seg: «De eneste vi hater mer enn romerne er den jævla Judean People’s Front».