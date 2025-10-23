Jonas Bals var tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre.
Jonas Bals er ute med sin tredje bok om Fascismen.

Kommentar

Klarer vi å mislike hverandre litt mindre enn motstanderne?

Venstresida har alltid kranglet for mye seg imellom. Jonas Bals’ nyeste bok peker ut veien videre.

Cornelia Kristiansen
Cornelia Kristiansen Kommentator
Publisert
Lesetid: 3 min

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

En scene i det britiske humorkollektivet Monty Pythons «Life of Brian» har blitt en klassiker. I filmen går Brian bort til tre personer som sitter på en tribune og spør om de er the Judean People’s front. De fnyser. Hvordan kan han tro så dårlig om dem, liksom. «Vi er the People’s Front of Judea!»

Brian sier han hater romerne og vil bli medlem. («Hvor mye?» «Mye!» «Ok, du er med.») Så lukker ansiktene deres seg: «De eneste vi hater mer enn romerne er den jævla Judean People’s Front».

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

jonas bals fascisme kommentar venstresiden monty python cornelia kristiansen
Powered by Labrador CMS