Martin Ødegaards Arsenal har forsterket seg denne sesongen, men holder det til seriegull? Foto: GLYN KIRK / AFP / NTB

Sjekk tabelltipset nederst i saken

Liverpool vant forrige sesong ganske overlegent, og har forsterket seg over sommeren med blant andre Florian Wirtz, Hugo Ekitike og et nytt backpar i Milos Kerkez og Jeremie Frimpong. Virgil van Dijk og Mohamed Salah styrer fortsatt skuta, og selv om de begynner å bli eldre må Liverpool fortsatt finne seg i å ha favorittstempelet. Har sett litt mer defensivt sårbare ut i sommer, og hvis de får skader på Ekitike og ikke får inn Isak eller en ny spiss kan det bli litt tynt på topp.

