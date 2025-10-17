KI kan skrive. Men kan den fortelle?

Vi må gjenskape de langsomme rutinene. En halvtime daglig med langlesing er ikke nostalgisk, det er kognitivt vedlikehold, skriver Svein Tore Bergestuen. Her besøker Kronprinsesse Mette Marit besøker Divan Bokhandel i Kairo i fjor. FOTO: Cornelius Poppe / NTB

Etter å ha lest den tankevekkende teksten til Aslak Nore i VG denne uka og hans farvel til skriften, er det nærliggende å skåle i gravølet sammen med ham. Vi er i ferd med å gå inn i et post-litterært samfunn, mener Nore, der både lesing og skriving mister sin grunnleggende betydning for hvordan vi tenker, lærer og kommuniserer.

Gud fucking forby, sier nå jeg!

Fortellingen dør ikke. Den skifter tempo.

Nore ser tilbake på sin tid som bladfyk, forlagsmann og forfatter, og skriver: «Det er som å vandre rundt mellom gravstøttene på de fortapte yrkers kirkegård». Nei, kom igjen a, Nore. Vi må ikke gi opp! For jeg liker tekst. Av og til bedre enn mennesker. Men jeg liker mennesker bedre enn kunstig intelligens. For fortellingens essens – erfaringene – kommer derfra, uansett hvor kunstige personer kan virke.

Nore har nok rett i diagnosen: Skjermøkonomien spiser oppmerksomhet, og KI kan produsere en tilforlatelig Fløgstad-parodi på sekunder. Skriftkulturen som bar opplysning, vitenskap og den demokratiske samtalen, er under press. Det merker vi alle: mer skrolling, mindre lesing. Når både studenter og forelesere outsourcer tenkningen til KI, er det ikke bare tekstproduksjonen som flyttes. Det er langsomheten som forsvinner.

Likevel finnes det håp. Nore tipset meg om hans kompis Martin Gelin, som i Dagens Nyheter beskriver en liten, men tydelig analog renessanse: unge som søker seg til uavhengige bokhandlere, nisjemagasiner, poesi-scener, keramikkverksteder; vinyl og kassetter. Ikke som nostalgi, men som motstand mot algoritmer som kurerer oss bort fra oss selv. I Silicon Valley skjermer de mest innvidde foreldrene egne barn fra skjerm. De vet hvordan pølsa lages, og velger kritt og tavle når det faktisk gjelder.

Jeg tror både Nore og Gelin har rett, på samme tid. Vi går ikke nødvendigvis inn i et post-litterært samfunn. Vi går inn i et bi-litterært: Én rask, algoritmestyrt, visuell sfære der alt er «for deg». Én langsom, kuratert, taktil sfære der noe er for oss. Den raske sfæren blir større. Den langsomme blir kanskje mindre, men kan få større betydning. Ikke fordi papir er hellig, men fordi fortellingen er det.

Det er ikke bare Nore som har lurt på om hans yrkeskompetanse mister verdi. Som rådgiver innen strategisk kommunikasjon, har det slått meg at min bransje også kommer til å bli hardt rammet. KI kommer til å effektivisere både oppgaver og mennesker. Men fortellinger blir ikke mindre viktige. Heller ikke vi som skriver dem. Håper jeg. For som rådgiver i en presset bransje, tror jeg fortsatt på tre grunnleggende ferdigheter: Vi må kunne tenke, skrive og utfordre. Som grunnlag for diskusjon, og dermed tillit, ligger også kompetansen om samfunnet vi til enhver tid lever i. Dette er mitt håp. Jeg drar mer nytte av min erfaring som sakprosaforfatter og kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, enn jeg surfer på min kunnskap om kommunikasjon.

En strategisk fortelling er fortellingen om strategien – hvorfor vi finnes, hvor vi skal, og hvordan vi gjør en forskjell over tid. Du kan ikke få gjennomført en strategi hvis ansatte eller kunder ikke forstår eller bryr seg. Tall kan informere, men fortellinger får folk til å handle. De skal være lette å forstå og vanskelige å være likegyldig til. Ikke kortsiktige KPI-er, men retning og mening.

Det samme gjelder samfunnet. Fortellinger er ikke pynten rundt faktakaka. De er infrastruktur for forståelse. En roman er ikke bare underholdning; den er en langsom overføring av bevissthet. Å lese er å la en annen tanke bo i deg en stund. Det er radikalt i en hverdag som hopper fra klipp til klipp.

Hvis algoritmene leverer uendelige fragmenter, trenger vi fortellinger som gjeninnfører sammenheng. Hvis KI kan skrive alt, trenger vi fortsatt mennesker som forteller historier. Som mener noe og tar risiko, og våger å være tvetydige. KI kan imitere form. Men ChatGPT har ikke noe liv som står på spill.

Så hva gjør vi? Jeg tror vi aktivt må gjenskape de langsomme rommene. Bibliotekene, skolene og bokhandlene må være en aktiv del av offentligheten, ikke bare lager for tekst. Lesesirkler, opplesninger og skriveverksteder kan bli nye møteplasser der unge leder og voksne lærer. Den som bygger rom, bygger vaner.

Vi må også gjenskape de langsomme rutinene. Skjermfrie soner i klasserom, hjem og møterom. Ikke som moral, men som rammer for fordypning. En halvtime daglig med langlesing i skolen er ikke nostalgisk, det er kognitivt vedlikehold. Og vi må våge langsomme regler. Plattformene styrer i dag våre hjerner som om de var markedsplasser. Vi trenger regulering: håndhevde aldersgrenser, åpenhet om algoritmer og bevisste foreldre som forstår at oppmerksomhetspsyken er et folkehelseproblem.

Til slutt må vi bruke KI som verktøy, ikke som vikar. Den kan hjelpe oss med ideer og språk, men mennesket må eie perspektivet, hensikten og ansvaret. Det er der fortellerkraften bor. Og ja, bøker er fortsatt noe du kan eie og gi. En gave som varer. Men viktigere enn gaven er vanen. Når unge vender seg mot taktile medier, er det ikke nødvendigvis fordi papir er retro. Det er fordi kroppen husker rytmen. Når du holder en bok eller et magasin, er det ingen varselbjeller i synsfeltet. Ingen «for you». Bare for meg, og for oss som deler den fysisk.

Innvendingen kommer. Blir dette elitens prosjekt? Vakre magasiner og premium-bøker på kafébord? Det skjer hvis vi lar det skje. Motgiften er nettopp folkelige rom, rutiner og langsomhetsarenaer. Det er fullt mulig, men det krever vilje.

Det er også mulig å oversette bokas styrke til nye formater uten å tape sjelen. Noen vil lese, andre vil lytte. Noen trenger fordypning hjemme, andre under pendlingen. Poenget er ikke formatet, men kurateringen. At vi bringer de gode tekstene nærmere folk, ikke overlater menyen til en feed optimalisert for annonsørers tidsbruk. Fortellinger må være lette å finne og vanskelige å ignorere.

Så nei, jeg deltar ikke i gravølet, Nore. Ikke ennå. Jeg tror ikke vi er post-litterære. Jeg tror vi må bli tospråklige i tempo. Hurtige når vi kan. Langsomme når vi må. Det krever arkitektur (rom), disiplin (rutiner), rammer (regler) – og verktøy (KI) som hjelper oss, ikke bestemmer for oss.

Fortellingen dør ikke. Den skifter tempo. Og når den gjør det, kan den igjen gjøre det en god fortelling alltid har gjort: forandre oss. Ikke ved å skrike høyest, men ved å bli værende lengst.

For ordens skyld, Sannum & Bergestuen, der spaltisten er daglig leder, har Cappelen Damm og Storytel på kundelisten.

