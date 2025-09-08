Kanskje det er på tide å bytte side, Venstre?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



«Vi har levert tidenes valgkamp», sa Venstres leder Guri Melby, gråtkvalt, til like triste partivenner da valgresultatet var i ferd med å synke inn i forsamlingen. Venstre havner under sperregrensen. Profiler som Sveinung Rotevatn og Alfred Bjørlo kan forsvinne ut fra Stortinget. De borgerlige taper kampen om regjeringsmakta – og det er fullt mulig å legge ansvaret for det på Venstres dårlige resultat.

Likevel, altså: «Tidenes valgkamp», ifølge partilederen. Det er selvsagt å ta munnen altfor full. Men det er ikke nødvendigvis fullt så galt som det kan høres ut.