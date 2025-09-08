Venstre-leder Guri Melby var gråtvalg da valgresultatet ble klart mandag kveld.
FOTO: Annika Byrde / NTB
Kommentar
Kanskje det er på tide å bytte side, Venstre?
Gresset er faktisk grønnere på venstre side av streken, Venstre. Politikken også.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
«Vi har levert tidenes valgkamp», sa Venstres leder Guri
Melby, gråtkvalt, til like triste partivenner da valgresultatet var i ferd med
å synke inn i forsamlingen. Venstre havner under sperregrensen. Profiler som Sveinung
Rotevatn og Alfred Bjørlo kan forsvinne ut fra Stortinget. De borgerlige taper
kampen om regjeringsmakta – og det er fullt mulig å legge ansvaret for det på
Venstres dårlige resultat.
Likevel, altså: «Tidenes valgkamp», ifølge partilederen. Det
er selvsagt å ta munnen altfor full. Men det er ikke nødvendigvis fullt så galt som det kan høres ut.