Kan vi tro at det er sant?

USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu er enige om en vei mot fred i Midtøsten. Spørsmålene er minst like mange som svarene, skriver Jo Moen Bredeveien. FOTO: Evan Vucci / NTB

Det er vanskelig, men om vi skulle prøve å se forbi selvskrytet («kanskje en av de best dagene noensinne i vår menneskelige sivilisasjon») og alle svulstighetene: Hva betyr Donald Trumps fredsplan for Gaza, som han la fram sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu mandag? Finnes det håp om en varig fred og fremtidig sameksistens her?

Tja. Håpet ligger kanskje i verdens reaksjon. Fredsplanen ble tilsynelatende positivt mottatt av naboland og det internasjonale samfunnet. Om også Hamas nå går med på avtalen, kan vi kanskje, i den beste av alle god verdener, havne i en situasjon der en trumpete fredsplan er bedre enn ingen fredsplan, som Aftenpostens kommentator konkluderte i går.