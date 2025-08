Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg elsker byer! Jeg nyter New York. Gillar Göteborg. Digger Dublin. Koser meg i København. Jeg elsker Tromsø og Trondheim og Toronto. På et ulykksalig tidspunkt begynte jeg til og med å elske Bergen, og skal jeg være helt ærlig gjør jeg det dessverre fortsatt.

Men mest av alt elsker jeg selvsagt Oslo.

Jeg elsker altså Oslo. Det er ikke dermed sagt at jeg misliker steder som ikke er Oslo.

Det er jeg ikke aleine om. Vi er mange som elsker både byer generelt og Oslo spesielt. Det er en medvirkende grunn til at Oslo har vokst med nesten hundre tusen mennesker de siste ti årene, og vil vokse med hundre tusen til fram mot 2050.

Det er ikke rart. Storbylivet er deilig! Her finnes det kultur, matopplevelser, alle slags folk, og ikke minst (må jeg vel innrømme), et rimelig bra utvalg med arbeidsplasser. Alt som trengs for å trives her er en positiv innstilling og littegranne byevne.

Men bylivet er også preget av hva man slipper når man bor her. Som bystyrerepresentant (og Dagsavisen-spaltist) Eivind Trædal en gang sa, er Oslo det eneste stedet i Norge man kan flytte til og slippe å være redd for å stadig treffe eksen sin på gata.

Dessuten er byen, som betegnelsene antyder, et godt sted om man ønsker å unnslippe det famøse bygdedyret.

Som rapperen Mae sier i sin hyllest til Oslo: «Her kan du være litt annerledes. Her kan du være deg sjæl».

En som ikke helt har skjønt det ennå, til tross for å ha jobba ganske mange år i Oslo, er senterpartipolitiker og tidligere landbruksminister Geir Pollestad. Pollestad har sikkert fått masse politisk gjennomslag i løpet av sin lange og vellykkede karriere som elitepolitiker, men dersom man følger ham gjennom mediene får man inntrykk av en litt forvirra fyr som brysker seg med det han tror velgerne hans vil høre. En fyr som ikke helt tør å være seg sjæl.

Som da VG inviterte Pollestad med på å drikke kaffe på Grünerløkka, og den tidligere statsråden tøffa seg med å spytte ut havrelatten sin for avisas kamera. Eller da han reagerte på NTB-meldinger om norske Michelin-stjerner med en klassisk, performativ fnysing av små porsjoner og «pinsettmat». Ingen skal anklage godeste Pollestad for å være en matsnobb.

Greit det, altså. Det er bare ikke ekte. Den samme Pollestad innrømmet jo at han syns det var ekkelt å spise svoren på ribba da Senterpartiet inviterte VG med på julemiddag. Men det er kanskje bare kresenhet, ikke snobberi. Snobberi var det vel heller ikke da Pollestad og partikollega Sandra Borch inviterte Dagbladet (Digresjon: Har du prøvd å spise et måltid uten å invitere journalister, Geir? Kanskje det er lettere å nyte maten da.) med på middag i Trondheim. Over en biffmiddag til over fem hundre kroner og en vinflaske til 1350,- avfeide Pollestad kjøttfrie måltider som «jåleri».

Geir Pollestad ville aldri finni på å være jålete. Derfor har han også invitert VG med på noe så ujålete som villsvinjakt. Til tross for at han ikke hadde jegerprøven poserte den daværende statsråden gladelig med et gevær som ikke var hans, foran noen villsvin en ekte jeger hadde skutt. I bakgrunnen på noen av bildene kunne vi skue Pollestads svarte regjeringsbil.

Det er så man får lyst til å gi ham en klem. Det går bra, Geir! Du trenger ikke late som. Du kan ikke skyte villsvin. Du liker dyr rødvin. Du er eliten, og det er greit! Det er plass til deg også her i Oslo.

Det blei kanskje litt mye Pollestad her, men det er ikke bare for å henge ut et enkeltstående medlem av den politiske eliten. Pollestad er nemlig ikke alene. Han representerer et ganske vanlig fenomen der Oslo-hat og latterliggjøring i større grad brukes til å markere hva avsenderen synes om seg selv enn hva hen egentlig synes om Oslo.

Jeg elsker altså Oslo. Det er ikke dermed sagt at jeg misliker steder som ikke er Oslo. Selvsagt ikke. I det hele tatt syns jeg by-mot-land-debattene i Norge er utrolig selsomme. For det er ikke sånn at vi i Oslo sitter og ser ned på resten av landet. Som regel tvert imot. Norge er fullt av flotte byer, vakre bygder og fantastisk natur. I det hele tatt; Et ganske ålreit land.

Jeg skulle bare ønske vi kunne få den samme høfligheten tilbake. For det virker av og til som det eneste stedet i Norge det er sosialt akseptabelt å rakke ned på, er hjembyen min.

Og jo da. Det stemmer at det er en del makt som har sitt sete i Oslo. Det er sånn en hovedstad funker. Men lavtlønna familier i Groruddalen og på Søndre Nordstrand er ikke noe mer «elite» enn storbønder i Sør-Trøndelag eller industritopper på Vestlandet. Eller stortingsrepresentanter, for den saks skyld.

Likevel brukes «Oslo» gjerne som skjellsord, både av kommentarfeltkrigere og toppolitikere. Noen ganger er det sågar snakk om folk som har valgt å flytte hit. Som har gjort en betydelig innsats for å få bo i Oslo.

Det kan ikke være mange andre steder som gladelig hadde akseptert at folk flytta dit, og så brukte mye av sin tid på å rakke ned på plassen. Sånn sett er kanskje Oslo Norges rauseste tettsted.

Men hva får vi tilbake for den rausheten? I all hovedsak får vi være skyteskive, både for nettkommentatorer som aldri har utforsket mer av byen enn Egon og Scotsman, og fra rikspolitikere som vil slå mynt på problemene våre i stedet for å løse dem.

Så la meg avslutte med en oppfordring til politikerne som nå er på full fart inn i valgkampen:

Storbylivet har sine egne problemer. Men å ta problemer på alvor er ikke det samme som å utnytte dem for å dyrke splittelse og promotere seg selv. Ta oss på alvor, og gi oss løsninger. Uten å rakke ned på oss.

Til gjengjeld kan du få ta bilder på kafeene og utestedene våre selv om du sier at du egentlig hater dem.