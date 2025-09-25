Ja til grønne skatter – og bedre omfordeling

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ønsker seg en skattereform. En slik reform er en gylden anledning til å skape en «grønn tråd» i skattesystemet, skriver Anders Bjartnes. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Mange flertall er mulige i det nye Stortinget. Arbeiderpartiet vil trenge støtte fra alle de andre på sin side av streken for å få flertall for et statsbudsjett. Samtidig er det mulig for Støre og Arbeiderpartiet å få flertall over midtstreken i Stortinget i mange saker der et eller flere av partiene på rødgrønn side hopper av.

Antakelig vil et slikt behov melde seg ganske raskt i saker som handler om samarbeid med EU og i kraftpolitikken. Der er Sp og Rødt omtrent på samme linje som Fremskrittspartiet, mens Ap, Høyre, Venstre og MDG utgjør et EØS-flertall.