Fanget mellom Trumps råkapitalisme og Netanyahus krav om sikkerhet, vil det bli en kostbar fred for palestinerne. FOTO: Evan Vucci /NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Motstanderen gikk fort i bakken. Men Israel har bare slått og slått og slått. Selv gateslagsmål har større verdighet og høyere etikk enn Benjamin Netanyahus krig mot palestinerne.

«Jeg hadde aldri trodd det var mulig, men denne gang var alt mye, mye verre», fortalte den ortopediske kirurgen Odd Arild Ågedal til lokale medier da han var tilbake på Hammerfest sykehus nylig etter fire ukers innsats på Gaza. Sitatet dukket opp på Facebook i helgen. Og kan stå som en iskald, kort oppsummering av status på Gaza.