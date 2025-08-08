Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Landets statsminister Benjamin Netanyahu uttalte tidligere denne uka at Israel ønsker å besette hele Gaza. Natt til fredag kom det melding om at Israels ytre høyre-dominerte regjering har fått grønt lys for å utvide krigen. I første omgang med okkupasjon av Gaza by.

Utsiktene til et okkupert Gaza der det bor to millioner mennesker er et forlenget palestinsk mareritt. Kyststripen skal saumfares og tømmes for Hamas-elementer, Gaza skal nøytraliseres og bli en varig Israelsk sikkerhetssone. Palestinerne skal underlegges total israelsk kontroll.