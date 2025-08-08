Trosser advarsler. Netanyahu vil legge Gaza under seg.

Leder

Israels løsning uten ende

Netanyahu avslører sin reelle intensjon med krigen.

Publisert

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Landets statsminister Benjamin Netanyahu uttalte tidligere denne uka at Israel ønsker å besette hele Gaza. Natt til fredag kom det melding om at Israels ytre høyre-dominerte regjering har fått grønt lys for å utvide krigen. I første omgang med okkupasjon av Gaza by.

Utsiktene til et okkupert Gaza der det bor to millioner mennesker er et forlenget palestinsk mareritt. Kyststripen skal saumfares og tømmes for Hamas-elementer, Gaza skal nøytraliseres og bli en varig Israelsk sikkerhetssone. Palestinerne skal underlegges total israelsk kontroll. 

