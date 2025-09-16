Israels alenegang truer flere fredsprosesser

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det virker allerede som en evighet siden det israelske luftangrepet på et boligstrøk i Qatars hovedstad Doha 9. september.

Siden da har nyhetshjulet tatt noen dreininger til, både i Europa og USA. Men i Midtøsten og Afrika kjennes fortsatt etterdønningene av angrepet som drepte fem palestinere og en qatarer. Angrepet satte sannsynligvis også et endelig punktum for forhandlinger om gisler og våpenhvile i Gaza.

Både i Gulfen, i Asia og Afrika er det mer enn Gaza som står på spill.

Qatar har de senere årene sett på seg selv som en slags Gulfens Sveits, med Doha som en slags arabisk Genève.

Myndighetenes egen «skryteliste» over forhandlinger de har vært vertskap for kan leses på deres egne hjemmesider, men her følger noen av de du bør vite om:

I 2007 forhandlet partene i Jemen fram en våpenhvile i Doha.

I 2008 fikk Libanon sin «Doha-avtale» som løste en atten måneder lang politisk krise i landet.

Samme år fløy representanter for fraksjoner i Darfur og regimet i Khartoum i Sudan til Doha. Darfurprosessen endte i enda en Doha-avtale i 2011. I løpet av denne prosessen ble det også inngått en avtale mellom Sudan og nabolandet Tsjad i Qatar.

Fra 2013 var Qatar vertskap for forhandlinger mellom afghanske fraksjoner.

Fra 2014 var også Qatars hovedstad det stedet hvor USA kunne møte Taliban. Først for å forhandle fram løslatelsen av amerikanske fanger, deretter for å forhandle om Afghanistans framtid. Parallelt med dette fortsatte Doha å megle mellom sudanske og jemenittiske fraksjoner, og mellom Eritrea og Djibouti.

I 2012 startet også Doha en prosess for å bringe sammen de palestinske fraksjonene, inkludert Fatah og Hamas.

Doha har dessuten lyktes i å megle mellom Somalia og Kenya, og få frifunnet fanger i blant annet Syria, Libya og Russland.

En av de mest kjente Doha-avtalene ble underskrevet mot slutten av president Trumps forrige periode: Den mellom Taliban og USA, om tilbaketrekning USAs og NATOs styrker (to separate avtaler, i 2020 og 2021).

Angrepet er ikke bare et angrep på Hamas, men på Qatar som fredsmekler, og på regionen.

USA har anerkjent Dohas måte å gjøre ting på, og støttet prosessene. De har etter hvert også bygget opp sin største militære base i regionen nettopp i Qatar, Al-Udeid.

Det qatarske vertskapet gir Washington en mulighet til å snakke med folk som av ulike grunner står på USAs terrorliste, eller regimer USA mener er fiendtlige. Som tidligere diktator i Sudan Omar Al-Bashir, representanter for Taliban, Houthi-opprørerne i Jemen, eller nå, Hamas.

Derfor har Doha vært et naturlig sted for forhandlinger for å få løslatt de israelske gislene i Gaza, og stoppe krigshandlingene.

Doha er også sentral i president Trumps plan for å framstå som en fredsmekler, og kanskje få Nobelprisen for det. Både forhandlinger om fredsavtale på Gaza og Kongo (som Trump også gjerne vil ta æren for) er blitt flyttet fra Angola til Qatar.

Delegasjonen israelske angrep var rettet mot sist uke, var altså forhandlerne fra Hamas. Det ser ut til å ha tatt Washington på senga.

Etter angrepet var det først tyst fra Det hvite hus. Etter hvert kom motstridende meldinger om hva amerikanerne hadde visst før og under angrepet. Pressesekretær Karoline Leavitt virket ikke særlig lysten på å snakke om saken, men innrømmet at angrepet nok ikke hjalp amerikanske forsøk på å megle fram en våpenhvile i Gaza. Hun sa også at Washington ble varslet av egne styrker i regionen, og at man da varslet Qatar. Det siste har Qatar avvist.

Israel på sin side har forsvart seg med at Hamas er et legitimt mål, og sammenlignet angrepet med det amerikanerne gjennomførte mot Osama bin Laden i 2011 i Pakistan.

Det er veldig mye å si om den sammenligningen, men om vi skulle godta premisset – at Hamas og al-Qaida er sammenlignbare størrelser – gjenstår fortsatt en stor forskjell: Hamas representanter var helt åpent på plass i Doha for å forhandle med nettopp Israel. De gjemte seg ikke i den hensikt å fortsette en krig, men var ute i åpent lende for å avslutte en. Nettopp derfor visste også Israel hvor de var.

Angrepet er ikke bare et angrep på Hamas, men på Qatar som fredsmekler, og på regionen. Derfor har også Qatars naboer reagert, sjøl om Saudi-Arabia og Emiratene ikke alltid kan sies å være bestevenn med den qatarske emir Tamim bin Hamad Al Thani. Tvert imot.

Selv om alle tre landene er medlem av samarbeidsrådet for Gulfstatene, har rivaliseringen mellom dem dratt seg til. De siste årene særlig mellom Emiratene og Qatar.

Mens Qatar har satset på diplomati, og Doha som Gulfens Genève, har Emiratenes bystater mer vært som Gulfens Zürich, med Dubai som et voksende finansielt sentrum.

Emiratenes ledelse ser med mistenksomhet på Qatars forbindelser til islamistiske grupper, og har bygget opp fronter, snarere enn å bygge dem ned.

Deriblant i noen av landene Qatar har vært megler, som Sudan og Jemen. Spillet rundt disse krigene foregår nå i stor grad i Gulfen, mellom land som Egypt, Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran.

Nå kan Qatars rolle som mekler stå i fare.

Dagen før det israelske angrepet sist uke begynte ryktene å gå om at Qatar kunne få i gang igjen en prosess rundt krigen i Sudan, fordi en av partene, general Abdel Fattah al-Burhan dukket opp som gjest hos den qatarske emiren.

De fleste vil gjerne ha fred i de svært brutale krigene i Sudan og Kongo. En av dem er den amerikanske presidenten. Men det forutsetter at USA har kontroll på hva Israel foretar seg.

Det var det ganske åpenbart at de ikke hadde forrige uke. Det rammer langt flere enn palestinerne på Gaza og Vestbredden.

