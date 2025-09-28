Innestemmens paradoks

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



I boka «Det åpne samfunn og dets fiender» beskrev den østerriksk-britiske filosofen Karl Popper for første gang det som har blitt kjent som toleransens paradoks. Popper beskrev det slik: «Dersom vi er uinnskrenket tolerante, selv mot dem som er intolerante, dersom vi ikke er beredt til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem».

Det er jo nærliggende å lure på om gamle Popper så for seg at paradokset skulle utgjøre grunnlaget for store deler av den offentlige samtale åtti år etterpå, der han satt i et Europa på vei ut av andre verdenskrig.

Når fascismen kommer i TV-studio og debattsending, er den alltid kledd i dress.

Vi har nemlig fått en hel fløy av politikken som ikke ser toleransens paradoks som en advarsel, men som et veikart til makt. En hel fløy som bruker det liberale demokratiets språk og verdier for å undergrave det liberale demokratiet.

Vi ser det hver gang de advarer om «kanselleringskultur», samtidig som de jobber knallhardt for at vaksineforskere og klimaforskere skal miste jobben sin. For at komikere skal tas av lufta. For at lærere skal miste jobben.

Vi ser det hver gang de roper om «frihet», mens de gjør livet mer ufritt for noen av de mest utsatte minoritetene vi har.

Vi ser det hver gang de proklamerer «demokrati!», mens de lar milliardærer kjøpe seg makt og påvirkning over politiske prosesser. Mens de gjør alt de kan for å forhindre «feil folk» fra å stemme. Til og med mens de begår voldelige forsøk på statskupp roper de om «demokrati».

Fordi de mestrer demokratiets språk, selv om de ikke deler demokratiets verdier.

Ikke minst ser vi det hver gang de roper om «ytringsfrihet», mens de hetser unge politikere, særlige kvinner eller minoriteter, ut av politikken. Mens de saksøker aviser for milliarder av dollar når de ikke liker nyhetsdekningen. I hvordan de roper om ytringsfrihet når et maleri tas vekk, eller når noen ber om et innholdsvarsel før man diskuterer et vanskelig tema, men ikke når organisasjoner stemples som terrorister for å protestere mot et pågående folkemord, eller tilskuddene til universiteter fjernes fordi universitetene våget å undervise i «feil» ting.

I etterkant av drapet på den ytre høyre-influenseren Charlie Kirk har vi sett det i hvordan de har advart mot «politisk vold», samtidig som de har benyttet anledningen til å erklære krig mot meningsmotstandere sine. Samtidig som de har fablet om en ny borgerkrig i USA. Samtidig som deltakerne i det tidligere nevnte statskuppforsøket blir benådet.

Vi ser det. Men det er dessverre ikke alle som ser det. Fordi de som aktivt undergraver det liberale demokratiets verdier har blitt ekstremt flinke til å ikle seg det liberale demokratiets klær. Til å bruke det liberale demokratiets språk.

«Jeg har bare en samtale». «Jeg stiller bare noen spørsmål». «Vi må da kunne ha en debatt». En debatt om noens rett til å eksistere. Et rolig, høflig passiar om hvilke mennesker som er verdt mer enn andre.

Dette er grunnen til at toleransens paradoks er en svært vanskelig øvelse for våre mediekanaler. Dels fordi det sitter i ryggmargen deres å søke midten, uavhengig av hvor sannheten faktisk ligger.

Fordi den krever at de gjør en verdimessig vurdering av innholdet til en taler, der det virker som om de helst bare vil se på formen budskapet tar.

Litt flåsete kan vi si at en person i dress som snakker rolig med fordekte vendinger og innestemme om å henrette meningsmotstandere vil bli sett på som «dannet», mens noen som roper om fred og likestilling vil bli bedt om å dempe seg.

De har også ofte muligheten til å «debattere» fra en svært privilegert posisjon, nemlig den der de ikke egentlig har noe å tape.

Og selvsagt er det mye lettere å være rolig, behersket og dannet når det ikke er din eksistens som står på spill. Når det ikke er dine hardt tilkjempede rettigheter som er i fare. Når det ikke er ditt liv som reduseres til et sju minutter langt innslag på Dagsnytt 18.

Dessverre tar ikke mediene de autoritære kreftenes fremmarsj på alvor. Selv om de nok vil savne det liberale demokratiet når det er borte. Derfor må vi andre være på vakt, og lære oss å gjenkjenne det når ulvene trekker i fåreklær.

Bryr vi oss faktisk om liberale verdier? Om ytringsfrihet, demokrati, frihet, og retten til å leve livet sitt og utøve politikk uten frykt for vold? Om en fungerende rettsstat, og at alle bør ha en stemme som er like mye verdt?

Da må vi faktisk lære å gjenkjenne det når noen forvrenger disse ideene, og bruker språket og verdiene våre til å undergrave nettopp disse tingene.

«Når fascismen kommer til Amerika vil den komme kledd i et flagg, bærende på et kors», heter det i et sitat som ofte tilskrives forfatteren Sinclair Lewis.

